Se recomienda tener en cuenta las siguientes acciones dadas por la OMS, que pueden ayudar a reducir la necesidad de antimicrobianos y minimizar la aparición de resistencias: - Fortalecer la prevención y el control de infecciones en los establecimientos de salud, las granjas y las instalaciones de la industria alimentaria. - Garantizar el acceso a los servicios de agua limpia, saneamiento e higiene. - Aplicar las mejores prácticas en la producción alimentaria y agrícola. - Minimizar la contaminación y garantizar una gestión adecuada de los residuos y el saneamiento. La Dra. Villegas hizo un llamado a 'no auto medicarse, no vender antibióticos en las farmacias, a menos de que haya una formula médica, porque la mayoría de las infecciones que ocurren en la comunidad son virales, sobre todo, las respiratorias, para lo cual, los antibióticos no funcionan, y esos antibióticos que se toman innecesariamente llegan al tracto gastrointestinal del paciente, donde la microbiota está compuesta de bacterias y, al recibir ese antibiótico, básicamente unas se mueren, pero otras, tienen la forma de volverse resistentes'.