La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, confirmó hoy que su provincia experimenta en los últimos días "una leve suba" en la curva de contagios de coronavirus y precisó que la mitad de los nuevos casos corresponde a la variante Delta.

En declaraciones a radio LT9 de la capital provincial, Martorano dijo que el promedio de casos en todo el distrito es de 40 por día y, si bien consideró "probable" un rebrote de la enfermedad, se mostró confiada en que influirá positivamente el "alto nivel de vacunación" que alcanzará la población.

"Estamos en un promedio de 40 casos por día. Tenemos una leve suba. Estamos atentos por el nivel de habilitaciones (de actividades) y porque estamos casi en una nueva normalidad", expresó Martorano, quien sostuvo que en la población "hay mucho cansancio".

Luego, consideró que "cuesta entender que la variante Delta es más contagiosa" y advirtió que "hay casos en la provincia y van subiendo".

"Lo que nos sorprende es que no estamos viendo casos graves de Delta, salvo una persona que está internada en Rosario, pero no está vacunada. Creemos que la vacunación ayuda para que los casos no sean más y que no sean pacientes (con cuadros) graves", añadió.

Sobre una posible suba de casos, dijo que "es probable que tengamos un rebrote, pero nos va a tomar en verano y con alto nivel de vacunación". (Télam)