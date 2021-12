Dayana Torres se convirtió en la primera delegada trans de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) tras ser elegida en los comicios que se realizaron en organismos estatales de Neuquén.

Torres fue elegida ayer en representación de quienes trabajan en la Subsecretaría de Diversidad, dependiente del Ministerio de Gobierno de Neuquén, y fue felicitada por el titular del área, Adrián Urrutia.

"Es un orgullo y un placer poder representarles en este nuevo desafío de ser delegada", dijo a Télam tras recibir la certificación de ATE Neuquén que acredita su condición de representante gremial.

Expresó que "no tengo palabras para agradecer y decir que nosotras como mujeres feministas trans igualmente como mis compañeros trans nos estamos preparando cada día más para ocupar estos espacios y todos los que alguna vez fueron y siguen siendo negados para nuestro colectivo".

MIRÁ TAMBIÉN Plantas que se plantan frente al coronavirus

Dayana aseguró que "hoy siendo delegada me atrevo a pelear por los derechos de nuestro colectivo trans, mujeres y compañeros trans, por el trabajo registrado que es necesario que podamos tener".

También agradeció al secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo por "acompañarla en este nuevo espacio a dónde nunca imaginé que podía llegar".

Click to enlarge A fallback.

Dayana, de 39 años, es presidenta de la Mesa por la Igualdad de Neuquén que integra desde hace 11 años.

La flamante delegada se define como "una neuquina feminista, mujer trans que la vida me tocó muy fuerte por ser quien quería ser y que a lo largo de la vida he logrado".

MIRÁ TAMBIÉN Cinco provincias tienen riesgo alto de circulación de coronavirus y casos subieron 86% en una semana

En diálogo con Télam, la mujer contó la discriminación que sufrió por ser trans. "El destino me sacó a todos mis seres queridos porque no me entendían y no me comprendían, y hoy celebro que tengo toda esa familia que me negaron a mi alrededor como mi madre, mi padre, sobrinos, primas, hermanas, tías y todo el amor inmenso de ciudadanos y ciudadanas que me abrazan cuando ando en la calle", dijo.

(Télam)