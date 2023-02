La Municipalidad de La Plata pondrá el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Olmos a disposición del colegio agrotécnico Juan XXIII de San Carlos, afectado recientemente por un incendio y, de este modo, garantizó el inicio de clases el próximo miércoles, se informó hoy oficialmente.

“Si hay algo que siempre voy a defender es la educación de nuestros chicos; por eso, repudio lo que pasó y les pido a las autoridades que investiguen a fondo hasta dar con los culpables”, sostuvo el intendente de La Plata, Julio Garro, en un comunicado.

“Hasta que la escuela recupere lo que perdió, vamos a garantizar el inicio del ciclo lectivo”, agregó el jefe comunal, y detalló: “Pusimos a disposición el CIC municipal de Olmos para que hagan uso del espacio y que los chicos no se pierdan ni un solo día de clases”.

El siniestro se desató la madrugada del último martes, requirió de la intervención de Bomberos y provocó destrozos en el edificio ubicado en 155 y 47, donde desarrollan sus estudios 180 alumnos.

Una vez que la Comuna fue anoticiada de los hechos, representantes se acercaron al colegio —privado y dependiente de la DIEGEP— para acompañar a la comunidad educativa. Durante la visita, acordaron llevar adelante un relevamiento que permitirá evaluar los pasos a seguir para revertir los daños.

"Aparentemente los vecinos habían prendido fuego la basura, el fuego se extendió al campo de la escuela y llegó a lo que son los talleres", afirmó la directora del colegio agrotécnico Juan XXIII, Silvia Romero, y remarcó que "la escuela cuenta con una sede central en el centro de La Plata y un anexo" ubicado en el barrio de San Carlos.

"Acá funcionan todos los talleres de lunes a viernes de 8 a 17, contamos con nueve hectáreas y una parte fue usurpada en su momento, y ahora esto. Veremos qué es lo que nos queda, ver cómo comenzar el lunes que viene las clases acá", afirmó.

"No les puedo decir si fue intencional o no el incendio, pero acá las cosas suceden habitualmente, es normal que nos rompan las paredes, que nos maten animales. El año pasado tuvimos que suspender las actividades porque se habían robado todos los inodoros, no nos quedó ni uno como para decir damos dos horas de clase, funciona así, nosotros no tenemos seguridad", aseveró.

Romero pidió mayor seguridad en el lugar y resaltó el acompañamiento de las familias de los alumnos, que “estuvieron presentes ayudando".

“Ponemos mucho esfuerzo, los padres son muy presentes y uno no les puede dar respuestas”, afirmó la directora entre lágrimas y manifestó que el colegio es una asociación civil, sin fines de lucro, por lo que gran parte de los gastos surgen de los sueldos de los mismos docentes.

“Toda donación será bien recibida”, remarcó Romero tras lo cual suministró el número de teléfono de la escuela que es 0221 4243714 para quienes deseen realizar colaboraciones. (Télam)