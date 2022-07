El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) renovó hoy el mandato del Experto Independiente, Víctor Madrigal-Borloz de Costa Rica, sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (OSIG) por tres años más.

La votación de hoy fue la primera vez que el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución condenando explícitamente la legislación que penaliza las conductas consensuales entre personas del mismo sexo y las diversas identidades de género, pidió a los Estados que modifiquen la legislación discriminatoria y combatan la violencia por motivos de OSIG, señalaron.

La resolución fue adoptada con el voto a favor de 23, 17 en contra y 7 abstenciones.

Un total de 1.256 ONG´s de 149 estados y territorios de todas las regiones apoyaron una campaña para renovar el mandato.

La resolución para crear y renovar el mandato fue presentada por un grupo de siete países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay y fue copatrocinada por 60 países de todas las regiones.

"Miles de millones de personas siguen viviendo con leyes y actitudes sociales que los ponen en peligro", dijo Manisha Dhakal de Blue Diamond Society en Nepal, en nombre de una coalición mundial de organizaciones de la sociedad civil.

Y añadió que "al reconocer que queda mucho trabajo por hacer, el Consejo reafirmó una vez más su compromiso a combatir la discriminación y la violencia por motivos de OSIG, recordando a todos los Estados sus obligaciones hacia estas comunidades".

Carlos Idibouo de Fierté Afrique Francophone (FAF) en Costa de Marfil sostuvo que "la existencia de un mecanismo específico de derechos humanos de la ONU sobre la violencia y la discriminación en base a OSIG es crucial para que nuestras comunidades sean escuchadas a nivel mundial"

"Si el mundo está realmente comprometido a no dejar a nadie atrás, no puede evitar abordar la violencia y la discriminación que enfrentamos; las leyes que criminalizan nuestras identidades y acciones son injustas y ya no deben tolerarse", subrayó.

Creado en 2016 y renovado por primera vez en 2019, el mandato del Experto Independiente recibió el apoyo de un número creciente de Estados de todas las regiones.

"Habiendo asegurado una renovación por tres años más, este mandato ahora continuará apoyando iniciativas en países de todo el mundo para garantizar que las personas LGBT y de género diverso vivan libres de desigualdad, y para amplificar sus voces y testimonios en los foros internacionales de derechos humanos", agregó Aleh Ordóñez Rodríguez de Ledeser en México.

Además de superar 12 de 13 enmiendas hostiles durante el proceso de renovación, se mantuvo firme el núcleo de la resolución que afirma la naturaleza universal del derecho internacional de los derechos humanos.

El Experto Independiente evalúa la implementación del derecho internacional de los derechos humanos hablando con los Estados y trabajando en colaboración con otros mecanismos regionales y de la ONU para abordar la violencia y la discriminación.

El Experto arrojó "luz sobre las buenas prácticas para prevenir la discriminación y recientemente realizó visitas a Argentina, Georgia, Mozambique, Túnez y Ucrania". (Télam)