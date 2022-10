Los esfuerzos por reducir el aumento de la temperatura global por ahora "son insuficientes", según advirtió este jueves un informe de la ONU, y al mismo tiempo instó a las autoridades a accionar rápidamente.

A través del informe publicado por la Secretaría de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, también conocida como la Agencia de la ONU para el Cambio Climático (UNFCC, por sus siglas en inglés), se indica que, de manera general, los países están empezando a rebajar la curva de las proyecciones de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, aunque sin lograr todavía una reducción verdadera.

"Los esfuerzos son insuficientes", dice el texto, en referencia al aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados a finales de siglo, tal como se estableció en el Acuerdo de París.

Según los datos de esta agencia de la ONU, los compromisos climáticos de los 193 Estados que firmaron el Acuerdo de París están situando al planeta en camino para que la temperatura media de la Tierra sea de unos 2,5 grados centígrados para finales de siglo.

"Un aumento que traerá consecuencias catastróficas para la vida en la Tierra"

"Un aumento que traerá consecuencias catastróficas para la vida en la Tierra, según los científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)", puntualiza el escrito.