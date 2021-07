El riesgo de desarrollar coronavirus grave o mortal es un 30% mayor en personas que viven con el VIH en comparación con las personas sin esa infección, según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Casi una cuarta parte (23,1%) de todas las personas que viven con el VIH que fueron hospitalizadas con coronavirus fallecieron, señaló el informe basado en datos de vigilancia clínica de 37 países con respecto al riesgo de resultados deficientes de Covid-19 en personas que viven con el VIH (PVVIH) ingresadas en el hospital por coronavirus.

Las condiciones subyacentes como la diabetes y la hipertensión son comunes entre las personas que viven con el VIH, consignó la agencia de noticias DPA.

En el caso de los hombres con VIH mayores de 65 años, la diabetes y la hipertensión se asociaron con un mayor riesgo de Covid-19 más grave y mortal; se sabe que estas condiciones aumentan el riesgo de que las personas padezcan enfermedades graves y la muerte.

🆕 report confirms that #HIV infection is a significant independent risk factor for both severe/critical #COVID19 presentation at hospital admission & in-hospital mortality. 23.1% of all people living with HIV who were hospitalized with COVID-19, died.

Esto destaca la necesidad de que quienes viven con VIH se mantengan lo más saludables posible, accedan y tomen regularmente su terapia antirretroviral (TAR), prevengan y controlen las afecciones subyacentes y tengan prioridad para la vacunación, advirtió la entidad multilateral.

Una encuesta informal de la OMS reveló que de 100 países con información, 40 priorizaron a las personas que viven con el VIH para la vacunación Covid-19.

El análisis se basa en datos de la Plataforma Clínica Global de la OMS para Covid-19, que recopila datos clínicos a nivel individual y caracteriza el contagio entre las personas hospitalizadas con infección por SARS-CoV-2 sospechada o confirmada en todo el mundo.

A finales de esta semana, la OMS también publicará directrices actualizadas sobre prevención, pruebas, tratamiento, prestación de servicios y seguimiento del VIH.

"El VIH es un riesgo de resultados deficientes de Covid-19, y aumenta la urgencia de ver a todas las personas que viven con el VIH en tratamiento y con acceso a las vacunas Covid-19".

Estas pautas proporcionan más de 200 recomendaciones basadas en evidencia y declaraciones de buenas prácticas para una respuesta de salud pública a la prevención, las pruebas y el tratamiento de personas que viven con VIH.

Estas recomendaciones ayudan a garantizar que las personas con VIH puedan comenzar y continuar el tratamiento durante momentos de interrupción del servicio como consecuencia de la pandemia que azota al mundo.

"El informe, publicado hoy, tendrá importantes implicaciones políticas ya que proporcionará datos para confirmar que el VIH es un riesgo de resultados deficientes de Covid-19, y aumenta la urgencia de ver a todas las personas que viven con el VIH en tratamiento y con acceso a las vacunas Covid-19", señaló Meg Doherty, directora de los programas mundiales de VIH, hepatitis e ITS de la OMS.

El VIH sigue siendo un importante problema de salud pública mundial, y hasta ahora provocó la muerte de 34,7 millones de personas. Para alcanzar las nuevas metas globales propuestas 95-95-95 establecidas por ONUSIDA, los países deben redoblar sus esfuerzos para evitar el aumento de las infecciones por el VIH debido a las interrupciones del servicio del VIH durante la Covid-19, lo que ralentiza la respuesta de salud pública al VIH. (Télam)