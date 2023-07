La Sala III de la Cámara Nacional de Casación dejó firme hoy la inhabilitación de Aníbal Lotocki para ejercer la medicina, al responder a un pedido del fiscal Sandro Abraldes, quien interviene en la causa abierta por lesiones graves cometidas contra varias pacientes, entre ellas la modelo y conductora Silvina Luna, quien permanece internada en el Hospital Italiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Lotocki fue condenado en su momento a 4 años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina por 5 años por el delito de lesiones graves contra Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa, no obstante lo cual, como la condena no estaba firme, hasta el momento no se había hecho efectiva ni la prisión ni la prohibición de trabajar como médico.

Lotocki fue condenado en su momento a 4 años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina por 5 años por el delito de lesiones graves contra Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa, no obstante lo cual, como la condena no estaba firme, hasta el momento no se había hecho efectiva ni la prisión ni la prohibición de trabajar como médico.

Después de la internación de Silvina Luna, el fiscal Abraldes, quien llevó adelante la acusación en el juicio, pidió que la inhabilitación de Lotocki se haga efectiva para evitar nuevas víctimas y ahora, los jueces de Casación hicieron lugar a esa solicitud, informaron fuentes judiciales.

MIRÁ TAMBIÉN El niño que fue atacado el lunes por una jauría en Mar del Plata fue dado de alta

Silvina Luna venía haciendo seguimiento médico para recuperarse

Los magistrados consideraron además que "no puede prescindirse de la verificación de una reiteración de hechos lesivos a la salud pública como producto del ejercicio de la profesión, pues, en las particulares circunstancias, la condena impuesta abarca cuatro casos de similares características que, siempre de acuerdo a la decisión recurrida, generaron graves daños a la salud de las pacientes del señor Lotocki".

Silvina Luna atraviesa un delicado cuadro a causa de una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal, originada en las cirugías estéticas que Lotocki le realizó en 2011.

MIRÁ TAMBIÉN Advierten que la contaminación del aire puede estar diezmando los insectos a nivel global

La modelo ingresó a la terapia intensiva del Hospital Italiano hace un mes y luego de que su estado fuera muy delicado, en el último parte médico, que data de ayer, hablaba de "una evolución favorable".

Luna mantiene un tratamiento de diálisis tres veces por semana, alimentación vía oral y un plan de rehabilitación muscular, según indicaron los médicos del Italiano. (Télam)