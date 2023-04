(Por María Eugenia Suárez) El temporal que el 2 de abril 2013 inundó la ciudad de La Plata, y que dejó al menos 89 víctimas fatales y más de 8 millones de dólares en pérdidas económicas, también afectó el archivo histórico de María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, compuesto por expedientes judiciales, fotos y cartas y material sobre la búsqueda de su nieta Clara Anahí.

Se trata de un archivo declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco por su valor en la memoria colectiva, que impulsó que el 80% de la documentación fuera rescatada de la dirigente fallecida en 2018.

"Fueron días difíciles, contradictorios, porque con todo lo que había que hacer en ese contexto en La Plata teníamos la sensación de que quizá nos estaba llevando mucho tiempo rescatar esos papeles y sin embargo esos papeles eran el testimonio de toda una lucha de nuestro pueblo que tampoco podía perderse", recuerda Lucía Abbattista sobre las tareas que comenzaron al otro día de la inundación en la casa de Chicha Mariani, ubicada en 47 entre 17 y 18 de la capital bonaerense.

Abbattista es profesora de Historia, integrante de la Asociación Anahí, miembro del grupo de guías de la Casa Mariani Teruggi y, en abril del 2013 fue una de las coordinadoras del grupo que incluyó más de 80 voluntarios que se comprometieron en poner a salvo los documentos del archivo personal de una de las fundadoras de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, un archivo que pertenece al Programa Memorias del Mundo de la Unesco.

MIRÁ TAMBIÉN A 10 años de la inundación que dejó 89 muertos en La Plata, obras proyectadas y actos

"Cuando ocurrió la inundación yo vivía a 10 cuadras de la casa de Chicha, pero no me había inundado. La inundación tuvo eso de que en zonas hubo 2 metros de agua y en otras llegó a la puerta", recuerda la mujer, que ya había estado vinculada al archivo cuando éste fue presentado a la Unesco.

Por las tareas de relevamiento de aquel momento tenía presente qué había en cada sala, en cada habitación, en cada espacio y de su valor.

"Ese material estaba en poder de Chicha, era material que ella preservaba en su casa personal", detalla sobre y agrega: "Es una casa muy larga, de una sola planta, con una larga extensión de habitaciones, donde sobre todo las del fondo eran las que estaban destinadas a preservar todos los materiales de archivo, todo lo que ha sido su lucha desde Abuelas en adelante, y por supuesto también de su vida personal".

El material era tan abundante como variado: recuerdos de Daniel, el hijo de Chicha, asesinado por la dictadura el 1º de agosto de 1977; cartas que había enviado a sus padres; el álbum con fotos familiares de sus vidas antes del 24 de noviembre de 1976, cuando la nuera de Chicha, Diana, fue asesinada junto a otros compañeros, y su nieta, Clara Anahí Mariani, de tres meses, fue apropiada; fojas judiciales, carpetas de investigaciones, volantes, solicitadas y afiches de Abuelas, de la Asociación Anahí, recortes de diarios, videos del Juicio por la Verdad, entre otros documentos.

MIRÁ TAMBIÉN Su familia sobrevivió la inundación de La Plata y la tragedia inspiró su primera novela

"Era material que Chicha había guardado a lo largo de sus casi 90 años; recuerdos invaluables, todo un patrimonio sobre la lucha de los organismos de Derechos Humanos en Argentina", explicó Abattista.

"Lo primero que se hizo fue rescatarla a Chicha, tarea que hizo una empleada y vecinos la noche del 2 de abril. Ella no quería dejar nada de lo que tenía, no quería abandonar el lugar, no quería perder todos esos materiales y todo lo que significaban", señala la mujer y agrega: "Después de todo lo que la violencia estatal le había arrebatado, la idea de perder todo fue muy doloroso".

El 3 de abril, cuando el sol empujó a las nubes y los platenses comenzaron a tener dimensión de la tragedia, Abbattista con un grupo de personas se acercó a la casa de Chicha luego de enterarse que había sido muy afectada por inundación.

"Creo que la conciencia se alcanzó recién a mitad del día siguiente. Recuerdo haberme acercado con intenciones de ayudar un rato y después ir a participar de otras actividades que se estaban armando de solidaridad en la Facultad de Humanidades, y me quedé trabajando en el espacio, en la casa de Chicha, hasta el mes de junio. Otras personas continuaron trabajando después también", recuerda a manera de explicación de lo que significó la tarea de rescate.

Y en ese sentido, agrega: "Muy pronto se tomó conciencia de que era un trabajo titánico lo que había por delante".

Días posteriores a la tragedia y hasta el día de su muerte, el 18 de agosto de 2018, Chicha Mariani agradeció la participación de agrupaciones, instituciones y personas en el rescate del material.

"Hubo una respuesta que siempre reivindicamos, de una magnitud increíble por parte de una cantidad de instituciones y de personas que de manera individual se acercaron a dar una mano; hubo jornadas con más de 40 personas trabajando en un patio interno poniendo a secar materiales y limpiándolos", sostiene la Abbattista.

A las manos voluntariosas se sumaron expertos en conservación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Archivo Nacional de la Memoria y más tarde de la Cámara de Diputados, del Archivo Histórico de la Provincia, del Archivo de la Comisión Provincial por la Memoria, del Instituto Espacio para la Memoria; además de estudiantes y profesionales de la Biblioteca, del Archivo de la Universidad Nacional de La Plata y del Museo, agrupaciones políticas, gremiales, sociales y culturales.

Por aquellos días se viralizaron imágenes de tender de ropa repletos de documentos y fotos abrochadas; se corrió la voz de que estaban frezando libros para consérvalos en ese estado y evitar la proliferación de hongos.

"Hasta fin de año de ese año siguió trabajando un grupo ya más pequeño porque después de la primera tarea que fue la de secar, limpiar y guardar hubo que hacer nuevas limpiezas", recuerda y precisa que hace un par de años atrás se firmó un convenio con la Comisión Provincial por la Memoria para volver a limpiar esos materiales que pueden vuelven a afectarse con el paso del tiempo.

El material fue rescatado en un 80% y, además, fue digitalizado.

"Esa idea entre ocuparse del patrimonio y de las urgencias cotidianas, habitacionales de mucha gente, entraron en tensión, pero hoy digo que el valor que tiene que todo eso haya podido ser rescatado es enorme", resalta la profesora y agrega: "Hoy siento mucho orgullo por toda la gente que participó; no pudimos evitar que, lamentablemente, eso ocurriera porque no pudimos anticipar, nunca pudimos prever que algo así podía pasar, pero la respuesta, la reacción y la solidaridad que se expresó, eso me llena realmente de orgullo", señala

En ese sentido, considera que se trató de "un trabajo, un compromiso, una respuesta personal y colectiva a lo que Chicha representaba para todos nosotros, en términos de tenacidad, de empuje, de perseverancia en su búsqueda".

En la actualidad el archivo continúa en esa casa, hoy bajo la administración de Leticia Finocchi, actual presidenta de la Asociación Anahí.

"Está en un lugar resguardado. Todo este espacio fue trabajado, hubo proyectos de la Facultad de Arquitectura para preservar el espacio, para garantizar mejores condiciones vinculadas con la humedad. Era impensable imaginar que fueran trasladados a otros espacios", explica la mujer sobre el final.

En mayo de 2014, un año y un mes después de la inundación, Chicha Mariani escribió una carta, que se publicó en revista La Pulseada, en la que recordó aquellos días posteriores a la inundación y agradeció la solidaridad.

"No pensé en ningún momento que yo corría peligro. En ningún momento me dio miedo. Quizás por haber pasado tantos momentos en la vida en los que tendría que haber tenido miedo y no tuve tampoco. Pero es una cosa extraña. Lo único que quería era tratar de salvar los papeles, las cosas importantes, todas las cosas desgraciadamente eran importantes en mi casa", dijo la abuela de Clara Anahí y concluyó: "La generosidad que recibí me conmueve, hoy abro cajas en las que cada papelito, por más pequeño que fuera fue secado y guardado con tanto afecto. La inundación de abril es un antes y un después". (Télam)