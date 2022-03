(Por Patricia Arrúa) Los muertos de la guerra no podían ingresar al continente por una cuestión de seguridad, el movimiento de aviones con ese fin significaba un riesgo y por ello los cuerpos quedaban en las islas Malvinas. Pero no fue así con Vicente Ramón Pérez, el único ex combatiente correntino sepultado en su tierra natal, tras su fallecimiento a tan sólo 26 días de iniciado el conflicto bélico en 1982, detallaron fuentes oficiales.

Vicente tenía 19 años, era oriundo de Mocoretá (Departamento de Monte Caseros) y no fue un inglés el que terminó con su vida, sino un accidente, una tragedia producto del temor. "Fue por inexperiencia y la improvisación, como fue todo en esa guerra", dijo a Télam su compañero del Regimiento 12 de la localidad correntina de Mercedes, Raúl Melgarejo.

A diferencia de las 230 tumbas en el cementerio de Darwin, con la leyenda "soldado argentino sólo conocido por Dios", con más de un centenar de identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la tumba del joven, yace en el cementerio Municipal de Mocoretá, localidad distante a más de 400 kilómetros al sur de la Capital provincial.

Su lápida tiene también la placa recordatoria de sus compañeros y reza: "Vicente Ramón Pérez. Soldado conscripto, ex combatiente de Malvinas 1982 ¡Honor y Gloria!.

Su madre, Bernardina Acevedo, trajinó todas las semanas con las flores para su hijo, hasta que murió el año pasado, con la satisfacción por el reconocimiento, que recibió en 2020, cuando el Museo Malvinas en el Centro de Veteranos de Guerra Avá Ñaró ("hombre bravo", en guaraní) en Monte Caseros, pasó a llamarse "Vicente Ramón Pérez".

"Vicente era un chico de campo, bueno y tranquilo, con escasa educación, poca instrucción escolar. Por eso mismo nos hicimos 'compinches' porque a veces no entendía las cosas y cuando no las hacía bien, los militares lo torturaban, entonces cuando yo podía, le enseñaba", relató Melgarejo en diálogo con Télam.

Sobre los hechos, detalló que "sucedió en abril de 1982, en los montes Challenger. Teníamos la orden del jefe de Instrucción de no salir, porque en la zona habíamos encontrado restos de comida de los comandos ingleses".

Pero sobrevino la tragedia, "un cabo que no sabía que ellos habían salido, gritó en medio de la noche: '¡alto, ¿quién vive?!', pero no escuchó respuesta, por el ruido del viento y disparó una ráfaga de 20 tiros".

"Los heridos fueron seis y Vicente, el único de ellos que perdió la vida", recordó su compañero de armas y expresó con dolor que el joven "murió en mis brazos".

Melgarejo detalló que su rol era el de camillero y "cuando llego al lugar Vicente me dice: Me duele el pecho". "Le abro el abrigo y veo que tenía un tiro en el tórax, que lo había atravesado y el orificio de bala se veía en la espalda", precisó Melgarejo y si bien lo trasladaron rápidamente a Puerto Argentino, él ya había fallecido.

Tras su muerte el 28 de abril, trasladaron su cuerpo desde las islas Malvinas a Comodoro Rivadavia y de allí a la provincia de Corrientes, a su Mocoretá natal. Su caso fue único entre sus camaradas correntinos, la mayoría de sus compañeros que perdieron la vida en combate, fueron sepultados en el cementerio de Darwin.

Sobre el suceso que llevó a Pérez a la muerte, Melgarejo expresó que "pasó por negligencia, por ineptitud, como todo en esa guerra, una improvisación, los militares eran unos ineptos, las improvisaciones llegaban de acuerdo a las circunstancias", cuestionó el ex combatiente que está a punto de cumplir 61 años y es padre de cuatro hijos, tres varones y una mujer.

Sobre sus vivencias en las islas del Atlántico Sur contó que "una vez pasé una posición corriendo, mientras disparaban. No me pegó ningún tiro. La guerra es también una cuestión de suerte".

Raúl llegó a las islas argentinas del Atlántico Sur, a los 20 años "y el 9 de mayo, cuando cumplí los 21 en Malvinas, robé una gallina para compartir con mis compañeros, la hervimos y comimos hasta los huesos. A veces no teníamos nada para comer".

Carmen Alegre es hermana del corazón de Vicente Pérez, se crió con Bernardina y, si bien no lo conoció porque ahora tiene 33 años, relató en diálogo con Télam que su madre le contó que el joven de 19 años "estaba de novio y pensaba casarse a su regreso de Malvinas".

El presidente del Centro de Veteranos Avá Ñaró de Monte Caseros, Carlos Enriori, destacó que el Museo Malvinas lleve el nombre de Pérez y que la iniciativa ya fue declarada de interés Municipal y esperan que la Legislatura lo declare de interés provincial.

Enriori fue enviado a la guerra con el Regimiento de Infantería 4 de Monte Caseros cuando tenía 19 años. "Era apuntador de mortero. No había practicado ni una sola vez, mi primer tiro fue en Malvinas".

"Los verdaderos héroes fueron los ex combatientes, los soldados, ellos fueron los que se jugaron la vida en la guerra", concluyó Melgarejo, que vió morir en sus brazos a Vicente Ramón Pérez, el joven correntino de 19 años, cuyos restos descansan en el Cementerio de Mocoretá, hace casi 40 años.

Por su parte, el titular de la Dirección Provincial Malvinas Argentinas, José Galván, confirmó en diálogo con Télam que "el 60 por ciento del padrón de los combatientes en la guerra partieron de los regimientos de Corrientes, ubicados en Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Mercedes, Paso de los Libres y Santo Tomé, donde había soldados de las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe, prácticamente de todo el litoral".

"Unos 6000 soldados que combatieron en Malvinas, pertenecían a Regimientos de Corrientes y fueron 54 correntinos y 60 chaqueños los que perdieron la vida en la guerra contra los ingleses", concluyó Galván. (Télam)