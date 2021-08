(Por Ornella Rapallini) A Daniel Leder lo enorgullece y emociona su paso por la Universidad de Buenos Aires. Recién a sus 64 años y al cabo de su cuarto intento, se recibió de contador público nacional, una conquista que le dejó "amigos jóvenes" que lo "ayudaron mucho" y una certeza, que "nunca es tarde para estudiar".

"Me recibí en la UBA en el año 2014, con 64 años", dice Leder a Télam, quien está próximo a ingresar a la séptima década de la vida.

Daniel había empezado la carrera de Contador Público en la UBA en 1971, pero a los dos años se casó, tuvo su primer hijo y por problemas de trabajo y financieros debió de cursar. "Me tocaron épocas bastante difíciles", rememora.

De la universidad de aquellos años, recuerda que "había que tener mucho cuidado con lo que se hablaba, cómo se iba vestido, y había agrupaciones controladas por los militares, entonces las personas que querían hacer política tenían más problemas porque en ese momento no se podía hacer libremente".

En 1981 y luego también en 1996, Daniel retomó sus estudios en la misma universidad, períodos en que avanzó con la cursada y aprobación de algunas materias, pero nuevamente tuvo que interrumpir sus estudios por motivos personales.

Desde hace dos años, él vive en Tandil junto a Perla, su esposa en segundas nupcias. "Antes vivía en la Ciudad de Buenos Aires pero decidimos venir a vivir a Tandil para tener una vida con mayor tranquilidad", señala.

En Tandil, Daniel trabaja administrando consorcios y de forma independiente como contador y también ayuda a Perla en la atención de su dietética.

Además, Daniel tiene una hija y cuatro nietos, y un hijo que falleció a los 18 años. En tanto, su mujer tiene dos hijos y seis nietos que -destaca orgulloso- "me dicen abuelo".

Luego de conocer la historia de una amiga de Perla que se había recibido de traductora pública con 66 años, y con el apoyo e incentivo de su esposa, él decidió retomar la facultad para terminar las 12 materias que le faltaban.

Cuando volvió a la UBA, "retomé de a poquito y tranquilo", recuerda.

Como le reconocían las materias que ya había aprobado anteriormente, pudo avanzar con esa base.

"Me ayudó mucho el grupo que formé en la facultad con jóvenes de entre veinte y treinta años -destaca Daniel- que me aceptaron como si fuera uno de ellos. A mí me hizo muy bien y me dio un empujón bastante grande para seguir estudiando".

Por su parte, Belén Gamboa Miño (30), compañera de Daniel durante esos años, cuenta a Télam que "la cursada con él fue lo más, le decíamos 'el líder' porque siempre organizaba las juntadas, es una gran persona y no solo se integró al grupo, sino que nos integró como grupo".

La joven agrega que empezaron a juntarse a estudiar a partir de actividades que proponían los docentes y que "Daniel aportaba un montón porque él estaba retomando la carrera y tenía mucha experiencia laboral en el área, era proactivo y estaba dispuesto a escuchar y aprender".

"Además de juntarnos para estudiar, también salíamos en grupo a tomar una cerveza, a comer", completa Belén.

Y concluye: "Daniel fue quien más incentivó a mantener el grupo y cuando vuelve a la ciudad siempre nos avisa antes para poder reencontrarnos todos".

A la vez, Daniel destaca que la facultad le dejó amigos jóvenes "que me hacen sentir más joven y me hace muy bien", y que de ellos y ellas aprendió que "aunque yo supiera cómo se trabajaba en la práctica tenía que aprender la teoría en la facultad para poder recibirme".

Por ejemplo, "la materia impuestos -detalla- yo tuve que hacerla dos o tres veces porque sabía liquidar, pero el profesor me bochaba por la teoría".

Daniel eligió estudiar en la UBA porque le pareció "la facultad más seria y en la que más podía aprender", en cinco años hizo las materias que le faltaban y logró graduarse. "El título me abrió puertas", asegura.

"Estoy eternamente agradecido a mi esposa y compañera porque pude cumplir mi sueño de ser Contador Público Nacional, gran parte se lo debo a ella", señala Daniel.

A las personas mayores que quieran retomar o empezar sus estudios Daniel los alienta y les dice que "nunca es tarde para estudiar, lo principal es tener ganas", concluye. (Télam)