El juicio que se le sigue a Ricardo Papadopulos, el joven que atropelló y mató al niño de cinco años Isaac Sus en el barrio porteño de Flores en diciembre pasado, continuó esta mañana con la acusación del fiscal, quien pidió cinco años de condena, pero un incidente que se generó durante un cuarto intermedio puso en duda la continuidad del proceso.

El hecho ocurrió al terminar el alegato del fiscal Ignacio Mahiques, y mientras se aguardaba el turno de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces, el micrófono del abogado Gabriel Becker (de la familia Sus), que quedó habilitado o se encendió, permitió escuchar por parte de todos los presentes un llamado telefónico con su colega David Berstein, a quien le dijo: "Estoy sorprendido (con la pena que pidió el fiscal), esto cambia todo".

"Esto cambia todo, no es lo que habíamos hablado (con el fiscal) no le debe haber llegado el sobre o se vio cercado", dijo Becker, y luego el audio fue muteado por un funcionario del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 15 de la Ciudad de Buenos Aires.

Una vez que volvieron del receso, uno de los abogados del imputado, Fabián Améndola, expuso la situación ante el magistrado Vega y solicitó la interrupción "momentánea" del juicio por la posible comisión de un delito.

En tanto, el otro defensor, Fernando Burlando, visiblemente enojado, calificó el hecho "de suma gravedad", y si bien afirmó que no dudaba de la "honorabilidad del fiscal Mahiques", pidió que se tome una determinación por la posible comisión de un delito, ya que el abogado de la querella no identificó claramente a quién estaba dirigido el sobre y por parte de quién.

Al ser consultado por Télam, Burlando dijo: "no lo podía dejar pasar, no me iba a comer esta. Es muy grave lo que sucedió y nosotros como integrantes de la justicia debemos dar el ejemplo".

"Por lo sucedido nosotros vamos a recurrir a la justicia, no es un hecho menor para dejarlo pasar, y por más que yo sepa que el fiscal es un hombre íntegro, no puede dejar de velar por los intereses de mi cliente, quien ahora debe tener serias dudas sobre el proceso", agregó Burlando a Télam.

En tanto, Becker pidió disculpas por lo sucedido, en especial al fiscal, y aseguró que se trataba de una comunicación que realizó con su colega en el ámbito privado, aunque todo se desarrolló durante el juicio que se tramita vía Zoom, y que -según el juez Gabriel Vega- "era su responsabilidad saber que el micrófono debe estar apagado".

Becker, además, explicó que lo que dijo no fue una afirmación, que "era una especulación que teníamos con mi socio, no creíamos que el fiscal iba a solicitar esa pena, pero no dudo de su labor profesional y su integridad".

Por último, el fiscal Mahiques dijo estar "sumamente" ofendido y dolido por las declaraciones vertidas contra su persona, pero aclaró que esto no entorpecía el normal desenvolvimiento del juicio, por lo que solicitó que sea dejado de lado.

Pese al pedido de la defensa de suspender momentáneamente el proceso, el juez del TOC 15, Gustavo Vega, resolvió continuar con el juicio y solo apercibió verbalmente al abogado de la querella por el incidente.

Ahora, el juez que de manera unipersonal tiene a su cargo el TOC 15 decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 12 de julio cuando será el turno de los alegatos de la defensa, en medio de este incidente que deberá ser investigado por otro juez luego de que se presente una denuncia por lo ocurrido.

Con respecto al alegato que tuvo lugar esta mañana, Mahiques solicitó la pena de cinco años de prisión por los delitos de homicidio culposo contra Isaac Sus y lesiones graves contra Débora Agosti, en concurso ideal , y con el agravante de la fuga del lugar del hecho y la inobservancia de las normas de tránsito.

Por su parte, la Defensora Pública de Menores e Incapaces, Silvina Céspedes, quien coincidió en parte con lo expuesto por el fiscal, también pidió la pena de cinco años de prisión y "la continuidad de la prohibición de conducir", aunque aseguró que parecía una paradoja, ya que Papadopulos nunca estuvo habilitado para manejar. (Télam)