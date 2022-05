La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, subrayó que apunta a que su caso llegue a la Corte Suprema y acusó al gobernador local, Gustavo Bordet, de haber tenido "un rol activo" en el jury en su contra.

"Estoy orientando todo mi trabajo para llegar a la Corte Suprema, que es donde se va a tomar este caso con una mirada jurídica, sacando todas las intencionalidades que han tenido en la provincia", sostuvo la integrante del Ministerio Público.

MIRÁ TAMBIÉN Alexia Navarro advirtió que los casos de Covid aumentaron 40% y pide que se apliquen refuerzos

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Pablo Rossi en Radio Rivadavia, Goyeneche se mostró "segura, convencida de que cuando se llegue a la Corte se va a revertir esta situación, porque este enjuiciamiento es insostenible por las tantas y tan groseras irregularidades que hubo".

La fiscal, que investigaba una red de corrupción orquestada desde la Legislatura provincial para hacerse de fondos públicos legislativos, se enteró a través de los medios de que se había definido el jury en su contra, aunque aún faltan algunos pasos para que se concrete la destitución. "Es una enormidad lo que falta (en el trámite del proceso).

MIRÁ TAMBIÉN Advierten circular con precaución por la Ruta 40 en el tramo que une Bariloche con El Bolsón

Lo que está ocurriendo es otra secuencia de esta especie de circo. Es insólito que me tenga que enterar por la prensa de una decisión que está tomada", señaló. Y agregó: "Me acusan de que no me excusé en la causa de los contratos de la Legislatura.

La excusación es un deber de un funcionario si encuentra que no puede realizar adecuadamente su función". Goyeneche remarcó que estaba investigando un desfalco de "sumas siderales del presupuesto de la Legislatura, comandado por gente de adentro de la Legislatura".

Al ser consultada sobre el papel que jugó el gobernador Bordet en el proceso en su contra, la fiscal anticorrupción respondió: "Sin dudas ha tenido un rol activo y ha coordinado un poco los votos de este Jury".

Finalmente, destacó el respaldo social que sintió en las últimas semanas y concluyó: "Necesitamos levantarnos frente a la injusticia, frente a un sistema que tiende siempre a proteger a los corruptos". PT/KDV NA