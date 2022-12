La Federación Argentina LGBT+ emitió un comunicado de repudio a las declaraciones del expresidente Mauricio Macri sobre la "altísima homosexualidad" en Qatar donde, según el actual titular de la Fundación FIFA, los homosexuales "viven con absoluta tranquilidad" aunque “sin hacer ostentación”.

“Nos preocupa que el exmandatario de un país que es vanguardia en el mundo en materia de diversidad minimice la grave y cruel vulneración a los derechos humanos de las personas LGBT+ que viven en Qatar,donde se criminalizan nuestras orientaciones e identidades con penas hasta de cárcel y agresiones físicas”, dijo la organización.

Al ser consultado sobre los fuertes cuestionamientos al país organizador de la Copa del Mundo por sus violaciones a los derechos humanos, Macri minimizó el sistema legal homofóbico y machista en que convalida este estado de situación, asegurando que son leyes "que no rigen más".

"Hay altísima homosexualidad en Qatar, y ellos viven ahí, yo he estado con varios, y me han dicho que no tienen ningún problema. No se hace ostentación, no se hace un tema, pero ellos viven con absoluta tranquilidad, nadie tiene ningún problema, nadie tiene ningún conflicto", afirmó el ex presidente en una reciente entrevista para la televisión.

"Hay muchas cosas escritas, históricas, que no las han cambiado, pero que no rigen más. Esa es la realidad, no rigen más. Que técnicamente no las modifican... hay una regla, por ahí me equivoco, que me dijeron que sigue vigente, que un padre tiene derecho a matar a su hija si la encuentra perdiendo su virginidad. Pero no rige más, son cosas que existen de la historia y ellos están evolucionando muchísimo", agregó.

La relaciones sexuales consentidas entre hombres adultos constituyen un delito en Qatar y quien la practique puede recibir una sentencia de hasta cinco años de prisión. También las relaciones sexuales consentidas entre mujeres adultas son ilegales en este país.

Además, el derecho a la identidad de género autopercibida no está legalmente reconocido en el país organizador del último Mundial y tampoco se reconoce el matrimonio o unión civil entre personas del mismo sexo.

Por otro lado, el sistema discriminatorio de tutela masculina que rige en Qatar niega a las mujeres el derecho a tomar autónomamente decisiones fundamentales sobre sus vidas como casarse, estudiar en el extranjero con becas del Gobierno, acceder a muchos empleos gubernamentales, viajar al extranjero hasta cierta edad y recibir algunas formas de atención en cuanto a salud reproductiva.

Este sistema discriminatorio también niega a las mujeres la posibilidad de desempeñarse como tutoras principales de sus hijos e hijas.

“En Argentina hemos logrado el reconocimiento jurídico de nuestra igualdad. Aún con dificultades y vulneraciones de derechos, muchas veces nos expresamos con libertad, una libertad que reivindicamos, que celebramos y que por suerte ostentamos. Así debería ser en todo el mundo. Sin violencia, sin cárcel, sin torturas”, dijeron desde la FALGBT+

“Esperamos que el expresidente pida disculpas por sus dichos. Expresan ignorancia y discriminación, y no pueden más que avergonzar a una sociedad que ha decidido respetar la diversidad”, concluyeron. (Télam)