Los cuerpos del periodista británico Dom Phillips y del experto indígena Bruno Pereira, quienes habían estado desaparecidos durante más de una semana en la selva amazónica de Brasil, fueron encontrados este lunes, informó el medio de noticias G1, citando a la esposa del primero, aunque la Policía Federal lo niega. "El Comitê de crisis, coordinado por Polícia Federal/AM, informa que, no proceden las informações que están siendo divulgadas con respecto de que fueron encontrados los cuerpos del Sr. Bruno Pereira y del Sr. Dom Phillips", señaló un comunicado. Otro párrafo dice que "tan luego se haga el hallazgo, la familia y los medios de comunicación serán inmediatamente informados". Entonces, el comunicado insiste en que se hallaron objetos, por ejemplo una tarjeta de identificación sanitaria a nombre de Pereira, una mochila con ropa perteneciente a Phillips, junto con las botas de ambos. La policía brasileña había anticipado este domingo que los equipos de búsqueda descubrieron algunas de sus pertenencias en un arroyo junto al río donde fueron vistos por última vez hace una semana y negaba en las últimas horas la información del doble hallazgo. Los dos hombres estaban en un viaje de reportajes en la selva remota, una zona cercana a la frontera con Perú y Colombia que es el hogar del mayor número de indígenas no contactados del mundo. La región atrajo últimamente a bandas de traficantes de cocaína, madereros, mineros y cazadores ilegales, por lo que se tornó muy peligrosa, como lo advirtió el propio presidente de la República Federativa del Brasil, Jair Bolsonaro. Se esperaba que las autoridades de Brasil o la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) que denunció la desaparición de ambos, brindaran la confirmación acerca del hallazgo de los cuerpos sin vida de Phillips y Pereira. Sin embargo, Sampaio se anticipó a revelar que la Policía Federal le confirmó el hecho, mientras que la embajada británica se habría ya puesto en contacto con los hermanos de Phillips para comunicarles la noticias, informó el portal G1 del diario O Globo. Ambos habían sido vistos por última vez el pasado 5 de junio en la comunidad de San Rafael -dentro de las tierras indígenas del Valle del Javari-, desde donde partieron hacia Atalaia del Norte, aunque finalmente no llegaron a su destino. La Policía Federal admitió el miércoles que no descarta "ninguna línea de investigación", incluida la del homicidio, en una región considerada "peligrosa". El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos criticó al gobierno de Brasil por haber reaccionado en forma tardía para buscar a los desaparecidos. Justamente este domingo se registraron protestas en Río de Janeiro, Brasilia y Belém, capital del amazónico estado de Pará, por los dos desaparecidos en la selva amazónica. El presidente Jair Bolsonaro había dicho que el viaje de los profesionales había sido una "aventura" y deslizó que pudieron haber sido "ejecutados" por tratarse de una región conflictiva.