(Por Milagros Alonso) Pedro Melonio, de 73 años, votó este domingo por primera vez en el país después de haber emigrado de Uruguay hace cinco décadas, y aunque nunca imaginó que sería en medio de una pandemia, contó que fue "muy emocionante" y se describió como "agradecido y feliz".

"Es una alegría inmensa, cuando puse el sobre casi se me cae una lagrimita", contó Pedro a Télam en su lugar de votación, la Escuela Álvarez Thomas en el barrio porteño de Agronomía.

"Tantos años acá y recién ahora, después de cincuenta y pico de años puedo votar", dijo Pedro que llegó a la Argentina un 9 de julio de 1970 y empezó a trabajar como chapista automotor.

Esta mañana, cuando Pedro llegó a la escuela junto a su esposa Gladys, consultó el padrón electoral desde su celular al escanear el cartel con el código QR que estaba en la puerta del establecimiento y pudo ingresar sin hacer fila por su edad.

Si bien Pedro está eximido de votar, indicó que lo considera "una obligación para elegir quienes nos gobiernan" y aseguró que "la democracia es todo, no hay con que pagarla, yo viví otros tiempos acá también y fueron duros".

Además el hombre remarcó que "hace muchos años que quería votar y no podía, por suerte este año se pudo".

Pedro es parte de las 417.000 personas migrantes que pueden participar de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y están habilitados para elegir candidatos locales, es decir, legisladores y comuneros.

El padrón que los nuclea creció 20 veces en los últimos dos años, gracias a que la Legislatura porteña aprobó en 2018 el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires que estableció el empadronamiento automático de todas y todos los migrantes con residencia permanente y fue implementado este año.

Gladys Contreras Vidal, la esposa de Pedro, no podía disimular su emoción por acompañarlo. "Mi marido lo deseaba tanto", afirmó mientras esperaba en la vereda de la escuela a que el hombre saliera del cuarto oscuro.

Gladys nació en Chile y vino a la Argentina a los tres años, por lo que aseguró que "siendo los dos extranjeros y tener esta oportunidad de votar en el país donde uno apostó a todo, al trabajo, a buscar un novio, da mucha felicidad".

"Cuando voté por primera vez en 2015 sentí la misma sensación que siente él porque uno se pregunta ¿por qué todo el mundo vota y nosotros no?", explicó la mujer que trabaja como empleada doméstica.

Pedro recordó que durante todos estos años el día de las elecciones pasaba por las escuelas, miraba a la gente y decía "uy, cómo yo no puedo estar ahí".

Por eso, el hombre reconoció que hoy estaba "ansioso" y se despertó a las cinco de la mañana, aunque después logró "dormir un ratito más".

Después de desayunar, Pedro acompañó primero a su esposa a votar y luego ambos se dirigieron hasta el barrio porteño de Agronomía.

La pareja se conoció en 1978 cuando Gladys era empleada en una panadería en el barrio de Villa Pueyrredón y Pedro trabajaba en un taller a la vuelta.

"Él iba a comprar facturas y yo por ahí estaba limpiando un vidrio, y bueno, mirada va, mirada viene...", recordó Gladys.

"Gasté mucha plata en facturas", bromeó Pedro.

Desde entonces la pareja se mantuvo unida, se casaron en 1982 y en 1984 nació su único hijo.

"Diría que me siento argentino casi, me casé acá, formé mi familia, tuve un hijo", dijo Pedro y afirmó que "de Argentina me gusta todo, la gente y el fútbol".

El hombre, hincha de Racing, añadió que al llegar al país se adaptó "enseguida" y lo trataron "muy bien de entrada".

"Hoy somos reconocidos para votar y estamos agradecidos y felices de estar en la Argentina", completó Gladys.

Cuando Pedro salió de la escuela lució orgulloso el papel que da constancia de la emisión del voto y señaló que, sobre sus deseos para estas elecciones, le interesa que los precandidatos prioricen "la seguridad y el tema salarial, que haya trabajo".

Para el futuro del país espera que "salga la economía a caminar y va a empezar, lástima la pandemia que nos agarró. Pero vamos a salir adelante". (Télam)