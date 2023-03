La directora nacional de Economía Popular, María Castillo, dijo hoy que proyectan brindar recursos a "76 mil recuperadores" de un total estimado de "150 mil" que trabajan en la informalidad, a través el programa Argentina Recicla con un presupuesto de "3.200 millones de pesos", en el marco del Primer Encuentro Nacional del programa que encabezó en Avellaneda frente a cientos de recuperadores urbanos, a quienes les brindó un balance de la gestión y donde lanzó el Mapa Federal de Reciclado.

Junto a Castillo, estuvo el intendente municipal de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien realizó una recorrida por la planta de tratamiento de residuos acompañado por recuperadores/as del EcoPunto de Avellaneda, donde inauguraron un comedor.

"Hoy estamos presentando el primer informe de gestión del país sobre qué hicimos con cada centavo del Estado. Que rindamos cuentas es importante, pero sobre todo rindo cuentas primero a mis compañeros/as, a quienes les tengo que dar explicaciones sobre lo que hice como la primera funcionaria cartonera del país", dijo emocionada Castillo, quien es cartonera desde el año 2000, en el escenario montado junto a la cinta de clasificación de residuos, frente a una multitud de recuperadores y recuperadoras que viajaron desde distintos puntos del país, acompañada por Ferraresi; el coordinador del Programa Argentina Recicla, ingeniero Matías Tarando; y el presidente de la Cooperativa Recicladores Unidos de Avellaneda, Jhony Castillo.

Durante este encuentro brindaron un balance de la gestión con foco en "la importancia de llevar adelante Sistemas Locales de Reciclado y reconocer el trabajo que realizan las y los recicladores en todo el país", resaltaron.

También realizaron el lanzamiento del Mapa Federal de Reciclado con el fin de "visibilizar la cadena de valor del reciclado y fortalecer la Gestión Integral e Inclusiva de Residuos Sólidos Urbanos (GIIRSU)".

"La gestión de los residuos no es gestión si no tiene inclusión social", reafirmó Castillo entre aplausos del público.

Al presentar los resultados del informe recordaron que la gestión partió de un diagnóstico de "crisis de la gestión de residuos en todo el país" y "trabajadores preexistentes trabajando en condiciones informales".

Para lograr un diagnóstico, durante los últimos tres años desde el organismo, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Nación, recorrieron el país para relevar las condiciones en las que viven los recuperadores urbanos.

"Todo el material que recuperan los compañeros vuelve a la industria, se vuelve a convertir en un producto, es la pura economía circular. Algunos compañeros que vinieron hoy vienen de basurales, y estar acá hoy les permite ver cómo es trabajar en una planta. Es necesario formalizar el sistema, armar plantas de reciclado, registros, normativas", dijo Castillo a Télam.

En ese sentido, recordaron que la gestión partió de un diagnóstico con 350 cooperativas funcionando en el país, con la mitad de ellas ubicadas en la provincia de Buenos Aires, y si bien no hay un censo, se refirieron a que "hay más 150 mil recicladores urbanos a nivel nacional que recuperan más de 10 mil toneladas por día de las 45 mil toneladas" que genera la sociedad.

Con el programa Argentina Recicla se enfocan en cuatro líneas: fortalecer a los trabajadores con uniformes, elementos de protección personal, bolsones; armar sistema local de reciclado entre municipios y cooperativas; armar redes de comercialización para acercarlos a la industria; y generar equipamiento de valor agregado para los materiales reciclados, detallaron.

Entre los resultados del informe, detallaron que desde el 2020 hasta el 2022 la Dirección Nacional de Economía Nacional financió con "1.662 millones de pesos 43 sistemas locales en todo el país", trabajó en "200 municipios", abordaron capacitación en la Guía para la GIIRSU de 12.600 personas, entre ellas recuperadores, sociedad civil, docentes, funcionarios; llegaron a "38 mil recuperadores" con recursos.

Como objetivo, Castillo dijo que hacia el final de su gestión en 2023 proyectan llegar "a 76 mil recuperadores con recursos del programa y la planificación general de un sistema local con ejes transversales que impactarán en la sociedad, con un presupuesto de 3.200 millones".

Además, precisaron que entregaron "más de 200 equipamientos" para los sistemas locales de reciclado que fortalecieron con el programa; 40 camiones, y más de 70 mil conjuntos de indumentaria, carros, elementos de protección personal, confeccionados a su vez por otras cooperativas.

Asimismo, trabajaron de forma mancomunada con 12 ministerios, entre ellos, Ambiente, Educación, Salud, Obras Públicas, Mujeres, Géneros y Diversidad, para "pensar la política desde una perspectiva intersectorial".

En ese aspecto, anunciaron que trabajan en un plan de 18 proyectos a nivel nacional para hacer plantas de reciclados; y destacaron que realizaron "el primer manual de educación ambiental con perspectiva cartonera", sobre el cual brindaron "la primera formación para más de 6000 docentes", entre otras iniciativas, como un "juego didáctico cartonero" que permite "ir aprendiendo todas las etapas de gestión de residuos desde la mirada de los recuperadores como propuesta pedagógica para implementar en la educación ambiental en las aulas".

En tanto, en el Mapa Federal de Reciclado la organización del programa mostró de qué manera trabajó en el territorio y plasmó a todas las unidades productivas con las cuales colaboraron, como también un relevamiento en el cual localizaron industrias, basurales, estaciones de reciclado, entre otras herramientas útiles.

Melina Morgenstern (34) cartonera desde 2001, viajó para presenciar el encuentro desde la localidad misionera de Puerto Rico y contó a Télam que es cartonera desde el 2001 cuando vivía con su papá en Buenos Aires.

"Después formé mi familia y me mudé a Misiones, y hace cinco años cartoneo allá. Conocí a una militante de MTE y hace dos años tenemos la cooperativa de reciclado 'Mundo reciclado puerto rico' con inclusión social integrada por 35 trabajadores en planta".

"Cada vez que escucho a Mari, como a Jackie -Flores- o a Nati -Zaracho-, es escuchar la historia de una misma, que venimos sobrellevando con todos los compañeros y es recordar desde dónde salimos, nos da más fuerza", agregó y concluyó que el programa Argentina recicla les dio herramientas como una balanza, una enfardadora, un camión, que los ayuda "un montón".

Por otra parte, Castillo anunció que en mayo viajará a Francia junto a referentes del ministerio de Ambiente de la Nación y Cancillería para plantear que "la cuestión ambiental no es solamente hablar del cambio climático, sino discutir dónde está la vulnerabilidad, quién paga las consecuencias de malas políticas públicas y de no consumir los plásticos de forma correcta, ni de que no haya no disposición final correcta, que sí la hacen solamente nuestros compañeros cartoneros cuando caminan las calles, y de qué manera las empresas empiezan a tener responsabilidad de no generar tanto impacto ambiental".

En ese sentido, llamaron a "a pelear la Ley de envases".

Al respecto, Ferraresi dijo: "Muchas veces el gobierno de la Ciudad se queja de que vamos los negros de acá a usar las escuelas, los hospitales, pero ¿saben dónde se entierra la basura que genera la Ciudad de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires. Hay un montón de cuentas para convertir esta política en una política de Estado, creo que tenemos una gran oportunidad".

Durante el encuentro estuvieron presentes la secretaria de Integración Socio Urbana, Ramona Fernanda Miño; la subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Jackie Flores; y la primera diputada nacional cartonera, Natalia Zaracho. (Télam)