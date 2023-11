La numerosa comunidad palestina de Chile, la más grande fuera de Medio Oriente, convirtió a ese país en una de las voces regionales más fuertes que critican a Israel por su acción militar en Gaza. Así lo informó la agencia de noticias Reuters, en contacto con esa comunidad involucrada en la política, la cultura y el fútbol del país vecino. El presidente de Chile, Gabriel Boric, una figura moderada de la izquierda latinoamericana, llamó la semana pasada al embajador del país en Tel Aviv y le reprochó que Israel no estaba respetando el derecho internacional. En una publicación en X, anteriormente conocido como Twitter, Boric agregó que la operación militar israelí "en esta etapa actúa como un castigo colectivo a la población civil en Gaza"

Incluso planteó la cuestión al presidente Joe Biden durante una reunión bilateral el jueves pasado en Washington, recordó Reuters. Las raíces de la comunidad palestina están profundamente arraigadas en Chile, y la inmigración comenzó a finales del siglo XIX, cuando los cristianos huyeron del tambaleante Imperio Otomano. Se estima ahora que Chile tiene más de medio millón de palestinos, muchos de ellos de tercera, cuarta o incluso quinta generación, una minoría sustancial en un país de menos de 20 millones de habitantes. La comunidad se vio galvanizada, celebrando mítines frente al palacio presidencial, organizando conciertos benéficos, clamando por un alto el fuego y presionando por boicots

Los miembros de la comunidad se reunieron incluso con el ministro de Asuntos Exteriores para presionar al gobierno para que impulse un alto el fuego por parte de Israel. "La comunidad palestina aquí es tan diversa como cualquier otra, vivimos en todas las ciudades y territorios de Chile", declaró Claudia Yarur, quien revelo que sus bisabuelos llevaban pasaportes del Imperio Otomano cuando emigraron a Chile. Yarur apoya un boicot a Israel y quiere que el gobierno chileno rompa los lazos diplomáticos con el país. "Queremos que termine la persecución del pueblo palestino. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en presionar a Israel para que detenga estos crímenes de persecución, y el gobierno de Chile tiene esa responsabilidad, como todos los gobiernos del mundo", enfatizó. Existen un vibrante Club Social Palestino en un sector rico de Santiago con instalaciones de última generación, un grupo chileno-palestino en el congreso y un equipo centenario de fútbol de primera división, el Palestino FC. "Nuestra comunidad vive pacíficamente aquí", planteó Georges Abed, párroco de origen sirio de la Catedral de San Jorge en el barrio Patronato en el centro de Santiago, la zona original de aterrizaje de los palestinos en Chile. El religioso añadió: "Están en la derecha, en la izquierda, en el gobierno, en las universidades, en la industria, en el comercio, en los bancos, en el ejército y en Carabineros". En una misa reciente, Abed invitó a miembros de la comunidad musulmana de Chile y al embajador palestino; Keffiyehs, hijabs y banderas palestinas estaban esparcidas por todos los bancos." A pesar del amplio apoyo, muchos miembros de la comunidad palestina y propietarios de negocios no quisieron hablar con Reuters por temor a represalias o que no se les permitiera regresar a Cisjordania o Gaza. Muchos aclararon que no toleraban el ataque de Hamás en octubre, que fue grabado con espantosos detalles en videos publicados en las redes sociales, pero comentaron que era importante observar el contexto más amplio. Otros grupos se solidarizaron, por ejemplo, Rafael Torres, miembro de la comunidad indígena mapuche de Chile, un ávido fanático del Palestino FC, estuvo recientemente en una manifestación en apoyo a Gaza. "Estoy orgulloso de esta camiseta y feliz de que sea de Chile y no de cualquier otro país", declaró Torres a Reuters. Añadió: "Estos son símbolos fuertes que, incluso sin quererlo, hacen de Palestino un club político a nivel mundial". Desde que comenzó la ofensiva militar en octubre, la comunidad organizó protestas, un concierto benéfico y eventos de recaudación de fondos para generar conciencia y suministros humanitarios para Gaza. El párroco Abed planteó que Gaza sufrió casi un siglo de injusticia y que el ataque del 7 de octubre debe verse en ese contexto. "Si quieres preguntarme sobre Gaza y preguntarme sobre la masacre (de Hamas), la sangre, los asesinatos, es como mirar una pintura a unos centímetros de distancia", detalló Abed. Él abundó: "Es necesario mirarlo desde más atrás para ver el panorama completo. Estamos hablando de un problema que tiene más de 75 años". Chile es uno de al menos 138 países que reconocen un Estado palestino, completó Reuters.