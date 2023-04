(Por Carlos Catrileo) La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual presentó hoy una serie de "Recomendaciones para el tratamiento mediático sobre los pueblos indígenas", que contó con los aportes de comunicadoras y comunicadores indígenas, referentes de comunidades, organizaciones y periodistas de pueblos originarios, entre otros.

El documento fue presentado hoy en la sede del organismo, ubicada en Adolfo Alsina 1470 de la ciudad de Buenos Aires, con la presencia de la Defensora del público, Miriam Lewin; el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni, la periodista y responsable del área de Pueblos Indígenas en Radio Nacional, Sandra Ceballos, y Margarita Abapillo, integrante del Consejo de Participación Indígena.

La publicación cuenta con una decena de recomendaciones, un listado de los más de 40 pueblos originarios del país, un mapa de lenguas madres y otro de la ubicación de las comunidades, además de un glosario, bibliografía, fechas relevantes y un listado de normativas nacionales e internacionales vigentes sobre los derechos de los pueblos indígenas.

"Seria deseable que las emisoras tanto públicas como privadas tengan un área especializada en pueblos indígenas", señaló la titular de la Defensoria en la apertura.

A su vez, afirmó: "Nos venimos preocupando por la criminalización y estigmatización de pueblos indígenas y de la construcción de un enemigo público al que se culpa de todos lo males, lo cual tuvo una situación crítica en la provincia de Río Negro donde se rompió la trama social y algunas personas comenzaron a temer a sus propios vecinos y vecinas mapuche como si fueran una amenaza".

El temor surgió cuando "empezó a circular, a través de los medios de comunicación, un discurso de odio diciendo que los mapuche vienen por todo y se quieren quedar con nuestra Patagonia", agregó.

"Los discursos de odio, de violencia simbólica, mediática y digital pasaron directamente a la violencia real, como fue el derramamiento de sangre con los asesinatos de Rafael Nahuel, Elías Garay y Santiago Maldonado", afirmó.

"Y esto se esta replicando de manera institucionalizada en la provincia de Mendoza, donde la legislatura dice que el pueblo mapuche no es originario de Argentina", señaló.

Por su parte el titular del INAI afirmó que "lo de Mendoza es un retroceso, posterior a la reforma de la Constitución (en el año 1994) y a legislaciones internacionales" que reconocen los derechos colectivos de los pueblos originarios".

"Se sanciona, castiga y estigmatiza a aquel pueblo que no se dejó avasallar como el pueblo mapuche que tiene una historia particular de resistencia a las colonizaciones de distinto tipo. Esa actitud de defender y ser el territorio es la esencia de los pueblos indígenas", añadió.

Mientras, "la construcción de la mentira dice que el INAI entrega tierras, el instituto no cuenta con activos para poder entregar y no entrega tierras, pero ese debate no sale ni se da por ningún medio de comunicación".

Y recalcó: "el Estado tiene muchas deudas; una de ellas es una ley de propiedad comunitaria para los pueblos indígenas".

Entre las recomendaciones se destaca "promover los derechos de los pueblos indígenas y comunicar su preexistencia; utilizar un lenguaje respetuoso y preciso en las coberturas; nombrar a los pueblos y comunidades indígenas tal como se auto identifican y visibilizar las realidades culturales, políticas, económicas y sociales", entre otras.

A su vez se sugiere "evitar la folclorización y los discursos paternalistas y patriarcales; reconocer a las organizaciones, comunidades y medios indígenas como fuentes de información, consulta y opinión y consultar a los pueblos y comunidades antes de realizar coberturas en territorio comunitario indígena sobre prácticas ancestrales, espirituales y culturales".

Otras recomendaciones son "promover la participación indígena en los medios; evitar discursos estigmatizantes y discriminatorios, y respetar y promover los derechos indígenas establecidos en la Constitución Nacional, la legislación nacional e internacional".

Por su parte Sandra Ceballos, de Radio Nacional, emisora que creó un área de pueblos indígenas que cuenta con el apoyo de 50 emisoras distribuidas por todo el país, dijo que "estos diez puntos (de las recomendaciones) son lo básico que hay que tener en cuenta para poder comunicar sobre los pueblos indígenas".

Y recordó que "San Martín y Belgrano reconocieron la participación de población originaria en las luchas independentistas", a su vez "el general San Martín fue reconocido como un hermano, por lo cual recibió un poncho mapuche pehuenche en Mendoza".

Las recomendaciones se pueden descargar desde la web de la Defensoría, en https://defensadelpublico.gob.ar/recomendaciones/. (Télam)