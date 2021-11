La defensa legal de Juan Darthés dijo hoy a Télam que confía en que el actor nacido en Brasil será absuelto, consideró que la sentencia será dictada en 2022 y reveló que su principal estrategia será la de contradecir a los testigos citados por la denunciante, la actriz Thelma Fardin, quien lo acusa de haberla violado cuando ella tenía en 16 años, en 2009, durante una gira por Nicaragua.

Darthés, nacido en Brasil como Juan Pacífico Dabul, corre el riesgo de recibir una pena de entre 6 y 12 años de prisión en una cárcel del estado de Sao Paulo en caso de ser encontrado culpable del delito de "violación agravada" contra Fardin.

Su abogado, Luiz Antonio Nazareth, habló con Télam en Sao Paulo antes el inicio del juicio, el 30 de noviembre, en el cual el actor, galán y cantante que hizo toda su carrera en la Argentina se proclamará inocente.

"Ha quedado claro que él es inocente. Va a declarar y declararse inocente, va a contradecir la declaración de los testigos que dicen que quieren incriminarlo. Él está tranquilo y confiado, claro, con la presión que conlleva tener que ir a una audiencia judicial", dijo el abogado a esta agencia.

El juez federal en lo criminal Alí Mazloum deberá decidir sobre un caso inédito en la justicia de Brasil, ya que el delito que deberá analizar, y que fue aceptado por la fiscalía brasileña, ocurrió en Nicaragua en 2009.

Desde 2019, tras la denuncia de Fardim, Darthés vive en Brasil y tiene un pedido de detención en las alertas rojas de Interpol. Como es brasileño, puede circular libre con su familia en ese país, pero si cruza una frontera corre el riesgo de ser detenido.

Es en ese marco que las audiencias, para las que están citados 11 testigos, todas las partes intervinientes, incluido el acusado, participarán de forma remota.

El actor habla en forma remota hasta con sus abogados. "No sé que en lugar se encuentra actualmente", dijo el letrado Nazareth, que le recomendó no salir de Brasil.

Según el abogado, el caso es "anómalo" porque no hubo una instrucción de pruebas como ocurre con cualquier caso común

"La acusación original es en Nicaragua, país que es una dictadura, y el estuvo allá apenas esa vez, en la gira de Patito Feo. Pero en Brasil el Ministerio Público aceptó la documentación de la denuncia sin haber podido investigar nada porque en Brasil no ocurrió nada y en Nicaragua no hubo investigación", sostuvo.

El caso no es impactante en Brasil: Darthés, o Juan Pacífico Dabul, no es conocido en su país de nacimiento como sí lo es en Argentina y apenas el caso fue abordado por dos canales de televisión.

Darthés habló en mayo pasado con el canal bolsonarista TV Record, cuya propietaria es la Iglesia Universal.

Ante una pregunta de Télam, el letrado dijo que, en caso de ser condenado, Darthés deberá tener un tratamiento diferenciado del Código Penal brasileño.

Es que justamente en 2009 Brasil cambió el Código Penal de 1940 y aumentó las penas para violación de menores.

El delito por el que se lo acusa a Darthés es "estupro calificado con lesión corporal grave".

"En caso e que sea condenado, algo que no creemos porque no existen pruebas ni testimonios salvo la denuncia de Thelma, la pena mínima sería de 6 años, teniendo en cuenta que no tiene antecedentes", subrayó.

Para el criminalista Nazareth, la sentencia corre riesgo de ser emitida por el juez Ali Mazloum recién en 2022, después de la feria judicial que se extiende del 17 de diciembre al 6 de enero.

Lo que es claro para la defensa del acusado de violar a una adolescente cuando el acusado tenía 45 años es que el magistrado de la sala sexta de la justicia federal penal puede requerir otros trámites, como alegatos por escrito de las partes para tomar una decisión.

De todos modos, en caso de una condena, la Secretaría de Administración Penitenciaria del Estado de Sao Paulo deberá fijar el penal donde deberá cumplirla.

Dependiendo del caso, puede ser una cárcel llamada "vip" o en una prisión común, pero también hay alternativas como el régimen semiabierto, es decir, libre de día pero durmiendo en la prisión.

"No existe la menor chance de ser extraditado a Nicaragua, el delito ya está siendo juzgado en Brasil", aclaró Nazareth, quien agregó: "Queremos que el juez nos de plazo para presentar los alegatos por escrito, con lo cual la sentencia puede salir en 2022".

El abogado dijo que no planteará la incompetencia del juez y que "habrá un tratamiento muy respetuoso" para la actriz argentina denunciante. "No tenemos nada en contra de ella", sostuvo y vinculó la denuncia a un supuesto interés de "quizás buscar promoción" en el mundo artístico. (Télam)