Estudiantes de Comunicación Visual y Diseño Gráfico de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) realizarán el próximo miércoles una “Muestra Drag” abierta a la comunidad, que indaga sobre los “mitos” que aún pesan sobre esta forma de transformismo y da voz a más de 20 personas incursionaron en ella.

“A partir de una encuesta que realizamos, notamos que hay un desconocimiento total y generalizado sobre el tema, por eso la idea es que sea una experiencia inmersiva y que cada persona pueda tomarse 30 o 40 minutos para saber más de los drags a medida que se exponen estos materiales”, sostuvo a Télam el docente Marcelo Botto a cargo de la cátedra organizadora.

A partir de las 9 y hasta el mediodía, el aula 702 será escenario de esta muestra, donde se proyectará el documental “Memoria de una Drag Queen” y se presentarán los resultados de una encuesta sobre los “mitos sobre los drags”.

Además, estarán expuestos allí tres ensayos fotográficos sobre la temática, el podcast “Historia de las Drags en Buenos Aires” y la página “Daily-vlog de un drag”.

MIRÁ TAMBIÉN El cambio climático es una discusión profundamente económica, aseguró Cecilia Nicolini

“Con los estudiantes de Comunicación Visual lo que tratamos de hacer es darle voz a los drags, porque nos encontramos con que sabíamos poco o creíamos saber algunas cuestiones que desconocíamos”, dijo el licenciado en Periodismo y Master en Educación, Lenguajes y Medios por la Unsam

“Y como la mayoría de los que cursa son de (las carreras) Diseño Audiovisual y Comunicación, se hicieron entrevistas filmadas donde les pedimos que nos cuenten cómo se autoperciben, sobre la discriminación, su pertenencia a la comunidad LGBTIQ+, las reacciones familiares y sobre el proceso a través del cual se ‘montan’ y por qué lo hacen”, contó.

De esas entrevistas surgen que los tres drags más populares hoy son los estadounidenses Lady Gaga y Ru Paul y, en Argentina, Dyhzy.

A la luz de las entrevistas realizadas, la cátedra pudo conceptualizar el término “drag” como aquella persona que “se monta para hacer una performance artística”, es decir, se transforma en “un personajes que en general le permite mostrarse de manera desinhibida, ser otra persona, construir un alter ego” pero sólo por un momento, mientras dura la presentación, “y el resto del día es una persona común y corriente”.

MIRÁ TAMBIÉN Ambientalistas valoraron con cautela la creación del Fondo de Daños y Pérdidas en la COP27

Por eso, explican en las entrevistas que “no hay personas drag”, sino “personas que hacen drag”, y que es incorrecto hablar sólo de “drag queen” porque los personajes pueden ser tanto femeninos como masculinos o andróginos, mientras que las personas que hacen drag pueden ser transexuales, transgénero, cisgénero o no binaries, así como heterosexuales, homosexuales, lesbianas o bisexuales; sin que esto sea un factor determinante para esta actividad.

En cuanto a la encuesta general realizada a partir de una muestra de 126 personas de todas las edades, los resultados mostraron que “el 79,4% no sabe lo que es un drag; el 88.5% nunca consumió contenido drag; el 59,5% no conoce ningún drag famoso; el 68% dijo que sí sabía la diferencia con una persona trans, el 58.1% no pagaría para ver a una persona drag y el 95.2% dijo que no conocía los tipos de drags que existen”.

Otro hallazgo de esa encuesta es que el desconocimiento es mayor en la franja de 20 a 30 años que en la de 31 a 60, y que en el grupo de los mayores la palabra drag evoca palabras más positivas que en los menores (arte, alegría, diversión versus vulgaridad e insignificancia).

(Télam)