La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) participará en la Exposición Universal de Dubái 2020, el "mega evento" que se desarrollará hasta el 31 de marzo de 2022 y contará con la presencia de más de 190 países con pabellones propios, informaron hoy voceros de la Cancillería argentina en los Emiratos Árabes.

El director ejecutivo de la Conae, Raúl Kulichevsky, será quien participará como primer orador argentino en la Expo Dubái, representando a esta "institución líder en Latinoamérica, respetada y buscada como socia por numerosas agencias espaciales en todo el mundo", aseguraron las fuentes oficiales.

Bajo el lema "Conectando Mentes, Creando Futuro" y el foco en la sustentabilidad, movilidad y oportunidad, la Expo Dubái cuenta con la presencia de 191 países, los cuales y con pabellones nacionales, promocionarán "su oferta exportable y las oportunidades de inversión", se indicó.

La participación de Kulichevsky en ese encuentro, al que el comunicado calificó de "sin precedentes por su magnitud y alcance", permitirá "fortalecer y ampliar las vinculaciones internacionales" de la Conae, que ya es destacada por sus vínculos con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la Agencia Espacial Italiana y la Agencia Europea y por contribuir a nivel global con su propia información satelital.

Durante la exposición, el director del organismo tendrá una "intensa" agenda de actividades organizada por la embajada argentina en Emiratos Árabes, que incluirá reuniones de trabajo "con altas autoridades" y empresas de diversos países.

El director de la Conae ​también será orador principal en un seminario llamado "Argentinian space´s activities" ("Actividades del espacio argentino", en castellano), que se realizará en el pabellón argentino y donde participarán de manera virtual representantes de Arsat y Josefina Pérez de Saocom, una misión de satélites de observación terrestre.

Además, Kulichevsky participará en el foro "Space, where the world cames together for progress" ("Espacio, donde el mundo se une para progresar", en castellano), junto a representantes de la ONU, Sudáfrica y Emiratos Árabes y en el Congreso Internacional Astronáutico, en Dubái.

Bajo el slogan "Argentina, un mundo de oportunidades", el pabellón argentino, un espacio de 400 metros cuadrados, está diseñado con "la intención de maximizar la experiencia sensorial del visitante" a través de estructuras de última generación, adelantaron.

Con ello se busca experimentar "el carácter federal e inclusivo del país, la belleza impactante de sus paisajes icónicos, su inmensa riqueza cultural y el enorme potencial en materia de agroindustria, energías renovables, ciencia y tecnología".

En un comunicado oficial, la Cancillería aseguró que Dubái presenta "una gran oportunidad" para que Argentina continúe promoviendo la expansión de mercados para las empresas del país, y es "una puerta de entrada a la región de Measa (Medio Oriente, África y Sur de Asia), un mercado con 2.400 millones de consumidores", señaló la Cancillería.

Se estima que más de 25 millones de visitantes recorran la Expo Dubái lo largo de los 182 días que durará el evento, en el que se desarrollarán 10 semanas temáticas para explorar "los desafíos y oportunidades más importantes de la humanidad" a través de una perspectiva cultural, social, medioambiental y económica. (Télam)