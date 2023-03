La comunidad matemática y científica felicitó hoy al argentino Luis Caffarelli, el primer sudamericano en recibir el premio Abel, considerado como el Nobel de las matemáticas, por su trabajo con las "ecuaciones diferenciales parciales", y exclamaron que la disciplina "está de fiesta".

"Es un reconocimiento totalmente equivalente al Premio Nobel de otras disciplinas. No entra en un tuit todo lo que tenemos para decir. La matemática argentina está de fiesta! Felicitaciones Luis!", compartió en sus redes el profesor asociado del Departamento de Matemática y secretario de Posgrado Adjunto en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Pablo Groisman.

Caffarelli fue distinguido por sus "contribuciones fundamentales a la teoría de la regularidad de las ecuaciones diferenciales parciales no lineales", anunció hoy la Academia Noruega de Ciencias y Letras.

El matemático cursó el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA), se doctoró en la UBA en 1972 y emigró con una beca a Estados Unidos.

Allí pasó una década en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y actualmente es profesor de la Universidad de Texas, además de miembro del comité científico asesor del Instituto de Ciencias Matemáticas (Icmat).

El exrector del CNBA y profesor de Matemática y Astronomía y de Matemática y Computación, Gustavo Zorzoli, tuiteó esta mañana: "Felicitaciones a Luis Caffarelli, egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, quien obtuvo el premio Abel, considerado el Nobel de las Matemáticas".

La Unión de Matemática Argentina también felicitó al matemático: "El orgullo que sentimos no puede ser más grande. Luis Caffarelli ha sido galardonado en el Premio Abel 2023. ¡Felicitaciones Luis!".

La noticia, además, se difundió en medios internacionales como The New York Times, La Vanguardia, El País y The Guardian, que tituló: "El Messi de las matemáticas: el argentino Luis Caffarelli gana el premio Abel".

"Primero el fútbol y ahora las matemáticas. Tres meses después de que Lionel Messi triunfara en la Copa del Mundo, un argentino ha ganado el máximo trofeo internacional en matemáticas", detalló la nota firmada por el periodista Alex Bellos.

"Sus trabajos han influido a toda una generación de matemáticos", sostuvo José María Martell Berrocal, investigador científico del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) y vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España.

Y agregó, en una nota al Science Media Centre España: "Caffarelli tiene resultados de primer nivel y muy revolucionarios. Es reconocido mundialmente por su extraordinaria calidad. Su trabajo es una combinación entre las ideas brillantes de un genio y una profunda intuición".

Desde la Universidad Internacional Menéndez Pelayo también lo destacaron: "Junto a Ernest Lluch y otro matemático, Antonio Córdoba, idearon la Escuela de Verano de Matemáticas en el Palacio de la Magdalena, recientemente recuperada. ¡Enhorabuena!".

"Si hubiera habido premios Nobel en matemáticas, la Argentina habría tenido dos candidatos muy sólidos", señaló el reconocido matemático argentino y periodista Adrián Paenza en el editorial titulado "Un Nobel esquivo" en 2020.

Luego de nombrar a Alberto Pedro Calderón como "posiblemente el matemático argentino más importante de la historia", Paenza destacó la figura de Caffarelli, "uno de los científicos que estuvo en la reunión que se hizo en el consulado argentino en New York convocados por la, en ese momento, candidata a Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner".

"Caffarelli es el matemático líder en el mundo en problemas de 'Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales con Frontera Libre'", destacó. (Télam)