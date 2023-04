La comunidad educativa de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Sofía Esther Broquen de Spangenberg", realizó esta tarde un corte de calle en la intersección entre Salguero y Juncal, en el barrio porteño de Palermo, para exigir al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires soluciones de fondo ante el problema de aparición de alacranes en la institución.

La iniciativa fue de las madres y padres de nivel inicial, primario y secundario y del Centro de estudiantes, quienes con carteles que denunciaban "45 días sin soluciones", "Los alacranes son mortales" y "Acuña pone en peligro a los estudiantes", cortaron la calle para exigir limpieza y fumigación completas del colegio con sellado en cañerías, huecos en paredes, hendiduras y desagües.

"Como comunidad educativa buscamos algunas respuestas de parte de la conducción de la escuela que no fueron suficientes, por eso recurrimos a instituciones de salud como el Malbrán, donde nos dieron un informe sobre este tipo de alacranes como de máxima peligrosidad, es decir venenosos", dijo a Télam Julia Caminos, mamá de dos estudiantes de nivel medio.

"Además el informe advirtió sobre tomar medidas que van más allá de la fumigación y que tienen que ver con sellar huecos en paredes, cañerías y desagües", agregó.

La comunidad educativa denunció la presencia de los alacranes desde los primeros días de marzo, situación ante la cual las autoridades fumigaron con los chicos dentro del aula.

Por su parte, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos Malbrán", detalló en su informe: "se deberá proceder al sellado de grietas, la colocación de rejillas adecuadas en los desagües y de tapas adecuadas en las salidas y entradas de cañerías", y destacó que la fumigación por sí sola y "sin tomar previamente las medidas edilicias sugeridas, está contraindicada".

"Al día de hoy, ningún profesional ni el Ministerio de Educación de CABA ni el Gobierno de la Ciudad, nos acercó un protocolo sobre aparición de alacranes, por eso lo estamos exigiendo para saber cómo actuar, porque no es lo mismo que un pibe de secundaria encuentre un alacrán que otro de primaria e incluso de jardín de infantes", señaló Valentina Bonelli, presidenta del Centro de estudiantes.

Además, "estamos pidiendo que se realice una limpieza y fumigación completa del edificio, ya que es una escuela grande que en la higiene no está en buenas condiciones y desde que apareció el primer alacrán se realizaron fumigaciones periódicas contra cucarachas, en ciertos lugares de la escuela, pero no contra alacranes", agregó.

A pesar de esto volvieron a aparecer más alacranes, hace una semana en la huerta del colegio, y el lunes pasado en el canasto de juguetes de nivel inicial.

"Uno de los señores que vino a fumigar nos dijo que para hacer una fumigación completa de techos, paredes y zócalos no tiene que haber ninguna persona en la escuela, sin embargo el Ministerio nos dice que podemos seguir teniendo clase durante la fumigación porque se trata de una fumigación no tóxica. Nosotros nos damos cuenta que estas medidas que se tomaron no funcionaron porque os alacranes siguen apareciendo", concluyó la estudiante. (Télam)