La Colifata, la radio de los internos y ex internos del Hospital Borda fundada en 1991 por Alfredo Olivera que se emite por FM 100.3, viene organizando desde 1995 "comicios simbólicos" en ese establecimiento, "cuando todavía no se podía ejercer este derecho", contó a Télam su director.

"Durante la semana -señaló Olivera-, con las personas que tenían permiso de salida, íbamos a locales partidarios a buscar boletas verdaderas y luego el día sábado, un día antes de la elección general, íbamos con el reglamento del voto y se constituía una o un presidente de mesa y los fiscales, que son los que tenían derecho a firma, y que firmaban en el sobre, cuando se cerraba".

Para llevar a cabo la votación, trabajaban con seis urnas móviles donde en cada una iba un fiscal y también alguien del equipo de la coordinación. De ese modo, se realizaba el voto y llegada la noche se hacía el recuento y luego el lunes a la mañana se lo comparaba con el resultado nacional.

"Lo que ocurría era que, en todas las presidenciales, el resultado era exactamente igual", destacó Olivera.

"Stella Cross, una integrante de la Colifata que ya falleció, recuerdo que dijo 'se vota igual adentro que afuera, lo cual indica que, o los de afuera están un poco locos, o nosotros que estamos internados estaríamos en condiciones de votar'".

Después, agregó Olivera, "alrededor del 2010, se hace posible el ejercicio de ese derecho y, tiempo después empieza a haber políticas públicas destinadas a esto".

En este sentido, este año, -señaló Alfredo- se acercaron del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para proponer una campaña nacional del derecho a voto.

"Se plantearon los ejes que (se) está preguntando Leonardo VIllafañe", uno de los integrantes de la Colifata, quien les consultó a interlocutores de esa cartera "cómo puedo hacer para poder votar, nunca he votado a nadie y me gustaría votar como toda persona normal del país argentino, no sé cómo votar y no tenía con quien hablar por eso acudí a la Colifata", contó.

"La idea de la Colifata -retomó Alfredo- es articular con el Estado y abrir los espacios de la radio para hacer una serie de transmisiones de radio abiertas donde muy puntualmente se dé información como para poder ejercer el derecho a voto".

También, desde la radio que tiene como lema "Puentes donde hay muros", planearon salir con los móviles para que la gente de afuera le pueda contar a las personas que hacen la Colifata, muchas de ellas en situación de internación, cómo hacer para ir a votar, o de qué manera pueden facilitar el acceso al voto. (Télam)