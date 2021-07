Las autoridades sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires tienen bajo estudio dos casos positivos de la variante Delta del Covid-19 para determinar si se trata de un contagio por circulación comunitaria. "Con el objetivo de minimizar las posibilidades de contagio, se están realizando acciones de búsqueda activa puerta a puerta en el barrio de Monserrat, donde se detectó uno de los positivos", informó la Ciudad. Según se indicó, hasta el momento fueron identificados 41 contactos estrechos que, en cumplimiento con los protocolos sanitarios vigentes, se encuentran aislados y fueron testeados de manera preventiva. En tanto, se está iniciando la investigación epidemiológica del segundo caso detectado. Los casos que están bajo estudio en la Ciudad corresponderían a personas que no habrían viajado al exterior ni mantenido contacto estrecho con viajeros, por lo que las autoridades buscan determinar si se trata de circulación comunitaria. "Por el momento, no presentan evidencia de un nexo epidemiológico con una persona que regresó luego de un viaje

Resuelta esta investigación podrá determinarse si existe circulación comunitaria en la Ciudad", informó el gobierno porteño. Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación dijo sobre estos casos que "de confirmarse la ausencia de nexo epidemiológico, constituirían los primeros casos no relacionados con viajeros en el país y esto se produce tres meses después de haber detectado en Argentina el primer caso de variante Delta en un viajero". El primer caso se trata de una menor de edad que comenzó con síntomas el día 20 de julio, y cuya muestra fue secuenciada en el laboratorio de virología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en el marco de la vigilancia epidemiológica poblacional realizada por el laboratorio en conjunto con el Proyecto PAIS del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En tanto, el otro caso se trata de una persona de 32 años que fue diagnosticada COVID positivo el 4 de julio, y en el día de la fecha el mismo laboratorio notificó que su muestra fue positiva para la variante Delta. "Al momento, la jurisdicción no identificó antecedentes de viaje en dichos casos y continúa haciendo la investigación epidemiológica de los casos y los contactos estrechos", indicó Salud de la Nación. La detección de estos casos se da en el contexto epidemiológico de descenso sostenido del número de casos desde hace 9 semanas, que representa una reducción del 67 por ciento de los casos de COVID-19, entre el pico de mediados de mayo de 2021 (semana epidemiológica 20) hasta ahora. La situación en la Ciudad de Buenos Aires se da en medio de la preocupación que la variante Delta genera en la provincia de Córdoba, donde se detectaron 17 personas infectadas con esta variación del virus registrada por primera vez en la India. En la ciudad de Córdoba se dispuso el cierre de una escuela a la que concurren integrantes de grupos familiares que estuvieron en contacto con el hombre que regresó de Perú con la variante Delta y no cumplió con el aislamiento obligatorio, mientras que ya son 17 las personas contagiadas. Identificada por primera vez en India en octubre del año 2020 y designada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como variante de preocupación (VOC) en mayo 2021, se ha convertido en uno de los linajes prevalentes en varios países. "En las muestras secuenciadas en las últimas cuatro semanas esta variante de preocupación excede el 75% de países como Australia, Bangladesh, Botswana, China, Dinamarca, India, Indonesia, Israel, Portugal, Rusia, Singapur, Sudáfrica y Reino Unido", indicó el Ministerio de Salud. La variante Delta ha sido asociada a mayor transmisibilidad y mayor tasa de ataque secundario

La tasa de infección secundaria en contactos de casos con variante Delta y sin antecedente de viajes se ha mostrado superior que para contactos de casos con la variante Alpha 11,4% (IC 95 11,1% - 11,7%) en comparación con 8% (IC 95: 7,8% - 8,1%). Un análisis basado en proporciones calculadas sobre los datos globales el número reproductivo efectivo para la variante Delta es 55% (IC 95 43-68%) mayor que para la variante Alpha y 97% (IC95 76-117%) superior en relación a otras variantes no VOC y no VOI. PS/OM NA