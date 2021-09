Un total de 77 nuevos casos de coronavirus y ningún residente fallecido fueron reportados en las últimas 24 horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), lo que elevó a 504.214 el número de contagiados desde la llegada de la pandemia, mientras que el número de muertos se mantuvo por tercer día consecutivo en 11.774.

Con estos registros, es la cuarta ocasión en el año en que no se reportan residentes de CABA fallecidos. La primera vez fue el miércoles 22 de septiembre, cuando además tampoco hubo decesos de personas no residentes, la segunda fue el 25 de septiembre, cuando hubo tres decesos de no residentes, y se completó ayer.

El parte del Gobierno porteño añadió que 193 pacientes fueron dados de alta ayer, con lo cual suman 467.849 las personas recuperadas desde el inicio de la pandemia el año pasado.

De acuerdo con el reporte de la situación sanitaria, se registraron dos fallecimientos correspondientes a personas no residentes en la Ciudad y se notificaron 37 nuevos casos, con un total acumulado que llegó a 361.224, mientras que 72 personas fueron dadas de alta (en total 342.238).

El sistema de salud indicó que la ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en el sistema público de salud es del 6,1%. Se informó que 563 camas de terapia intensiva están disponibles sobre un total de 600, ya que están ocupadas 37 plazas.

El informe agregó que, en los casos moderados, la ocupación es de 3,2% (48 ocupadas sobre 1.500 disponibles) y en los leves, de 2,6% (132 sobre 5.000).

La tasa de letalidad, es decir el porcentaje de muertes sobre diagnósticos positivos, se ubica en el 2,34%.

También se precisó que en el sistema de salud privado están ocupadas 211 plazas de terapia intensiva sobre un total de 1.222 (17,2%); mientras que en los moderados la ocupación es de 11,4%, con 290 camas ocupadas de 2.530 disponibles.

Desde la llegada de la pandemia a la Argentina fueron realizados en la Ciudad un total de 5.977.473 hisopados, con un índice de positividad (casos confirmados sobre pruebas realizadas) acumulado de 26,4; mientras que ayer fueron realizados 9.570 hisopados, con una positividad media de 1,5%.

Por otra parte, se informó que en los barrios populares porteños no se notificó ningún caso nuevo de coronavirus, mientras que hubo 5 personas dadas de alta y no se registraron decesos.

El total acumulado de fallecidos en esos conglomerados es de 423, mientras que la cantidad de personas contagiadas desde marzo de 2020 es de 27.521, las altas acumuladas son 26.106 y la tasa de letalidad es de 1,54%. (Télam)