El papa Francisco envió una carta a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo tras la muerte de Hebe de Bonafini en la que expresó sus condolencias y destacó la histórica lucha de su titular

"Queridas Madres, en este momento de dolor por la muerte de Hebe de Bonafini, madre de la plaza, quiero estar cerca de Ustedes y de todas las personas que lloran su partida", expresó

En otro pasaje de la misiva, destacó: "Supo transformar su vida, como Ustedes, marcada por el dolor de sus hijos e hijas desaparecidos en una búsqueda incansable por la defensa de los derechos de los más marginados e invisibilizados. Recuerdo, en el encuentro que tuvimos en el Vaticano, la pasión que me transmitía por querer darle voz a quiénes no la tenían". "Su valentía y coraje, en momentos donde imperaba el silencio impulsó y después mantuvo viva la búsqueda por la verdad, la memoria y la justicia. Una búsqueda que la llevó semanalmente a marchar para que el olvido no se apoderase de las calles y de la historia y, el compromiso con el otro, fuera la mejor palabra y antídoto contra las atrocidades que se padecieron", subrayó El Sumo Pontífice. Asimismo, la máxima autoridad eclesiástica se comunicó con el espacio para asegurar que acompañará el fallecimiento de la militante por los Derechos Humanos "con la oración pidiéndole al Señor que le regale el descanso eterno y no permita que se pierda todo el bien realizado; y, a Ustedes, las conforte y acompañe para seguir siendo las Madres de la Memoria"

"Rezo por Ustedes; por favor, no se olviden de rezar por mí

Que Jesús la bendiga y la Virgen Santa las cuide. Fraternalmente", concluyó el Papa. A pesar de sus críticas a la Iglesia Católica, a quien denunció por complicidad con la dictadura militar, de Bonafini forjó una relación cercana y de mutuo respeto con Jorge Bergoglio, a quien visitó en Roma

Desde la Asociación de Madres de Plaza de Mayo compartieron la misiva a través de sus redes sociales y recordaron que Hebe de Bonafini y el Papa "se querían mucho". En 2016, la titular de las Madres visitó el Vaticano en un encuentro con Bergoglio que se extendió durante dos horas, luego de que el sumo pontífice la haya invitado para conversar

"Con Francisco nos pasó lo mismo que con Néstor Kirchner. Tal vez no conocíamos demasiado el trabajo de Bergoglio. Me parece que Bergoglio, cuando se transformó en Francisco creció más todavía, y se lo dije, le dije que me disculpaba porque me había equivocado, que había pensado lo mismo que con Néstor, que no eran lo que parecía. Uno tiene que reconocer cuando se equivoca y eso hacemos las Madres", supo afirmar de Bonafini después de esa reunión. SR/KDV NA