(Texto: Jorge Lucero. Fotorreportaje: Rubén Paratore) El Estado sanjuanino realizó un operativo de vacunación contra la Covid-19 y la gripe en tres grandes asentamientos, ubicados en las afueras de la ciudad de San Juan, y poblados cercanos a ellos, los cuales carecen de acceso a los centros sanitarios dispuestos por la provincia para hacer frente a la pandemia.

La campaña oficial incluyó la colocación de 3 trailers sanitarios en la localidad La Bebida, perteneciente al Departamento en Rivadavia, ubicada a unos 20 kilómetros al suroeste de la capital de San Juan.

"Yo les digo a mis compañeras que las vacunas son la única esperanza que tenemos para que algún día podamos volver a la vida normal", enfatizó con lágrimas en los ojos ante Télam Elizabeth Manrique, una de las vecinas que se acercaron a los trailers.

"Usamos las vacunas AstraZéneca y Sinopharm a personas mayores de 18 años y colocamos todas las (otras) vacunas del calendario (nacional de vacunación), especialmente la antigripal, a embarazadas, niños de 24 meses a 6 años, trabajadores de la salud, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y mayores de 65 años", indicó a Télam Renato Puigdengolas, quien se desempeña como coordinador de Unidades Sanitarias Móviles del Ministerio de Salud Pública de San Juan.

El funcionario especificó que "el operativo convocó a 25 personas entre médicos, enfermeros, auxiliares y administrativos" e indicó que durarán todo agosto.

La acción del Estado, señaló Puigdengolas, está destinada a los residentes de los asentamientos Pellegrini, La Paz y Evita, quienes "viven en condiciones de alta vulnerabilidad (socioeconómica), no tienen conectividad (a internet) y buena señal de celular y no cuentan con medios de transporte".

Dado que esos asentamientos se encuentran en un punto tripartido, el operativo sanitario contra el coronavirus recibe otros pobladores en situación de vulnerabilidad, residentes en su mayoría en los los departamentos aledaños de Pocito, Rivadavia y Rawson.

"Vacunamos a entre 100 y 150 personas por día, por lo cual calculamos que sobrepasaremos las 3.000 personas inmunizadas" cuando concluya el operativo previsto, se entusiasmó Puigdengolas.

En el lugar, Télam observó una fila de personas que se renovaba costantemente frente a una de las carpas donde los profesionales de la salud realizaban un Triage, el proceso que permite una gestión del riesgo clínico para poder establecer adecuadamente y con seguridad el flujo de pacientes o personas requirientes de servicios de salud.

Allí, Mónica Flores (33 años) señaló: "No me vacuné antes porque tenía miedo de que la vacuna me hiciera mal, como se dice todos los días en el merendero que tenemos aquí, pero la gente de salud vino por la villa y me convencieron que tengo que cuidar mi salud y no contagiarme para que a mis dos hijos no les vaya a pasar nada".

Mónica, quien recibió la primera dosis de Sinopharm, dijo esperar que el operativo vacunatorio "vuelva a venir para colocar la segunda (dosis) porque no tengo movilidad para ir a los centros de vacunación".

En el sector posvacunación, Elizabeth Manrique (28) conto que "me pusieron la segunda dosis, porque me vacuné con la primera hace como un mes" y expresó que "para mi es muy importante la vacunación, porque necesito cuidarme por el ámbito de trabajo donde estoy, que hay mucha gente".

En una silla cercana esperaba Claudio Cruz (26), quien contó a Télam: "No tengo teléfono ni como movilizarme porque vivo en una finca y me quería vacunar, pero no tuve suerte, ya que un amigo que vino de San Luis me inscribió con su teléfono, pero el día del turno, como tuve que ir caminando, llegue como dos horas tardes y no me pude vacunar".

Y agregó que "todo el mundo se tiene que vacunar, así se acaba esta pandemia que ya ha matado a mucha gente".

Antes de regresar a su hogar, Silerio Pacheco (41) dijo: "Recibí la primera dosis de Sinopharm porque tengo mucho miedo a que la variante Delta llegue y nos haga daño, porque he visto las secuelas que la enfermedad le dejo a mi primo que tiene diabetes y no quiero que me pase algo así"

"Gracias a Dios que vino el tráiler a la villa, porque si no, no habría tenido la oportunidad de vacunarme", agregó.

Por su parte, Miguel Montaña (43), que esperaba su turno para inmunizars, dijo: "Vine a ponerme la primera dosis y estoy contento porque quería vacunarme para evitar los contagios, mas porque tengo una nena y no quiero que se vaya a quedar solita, ya que esta enfermedad es un peligro, porque no sabés que te va a pasar". (Télam)