La arquitecta que supervisó la construcción del entrepiso derrumbado en el boliche Beara, que causó dos muertes, negó hoy haber tenido participación en las decisiones técnicas e insistió que asesoró a los propietarios del comercio en temas "estéticos".

La arquitecta Paola Schein declaró hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 7, que lleva adelante el juicio que busca determinar la responsabilidad de 18 personas en el episodio que terminó con la muerte de Ariana Lizarriaga (21) y Paula Provedo (20), además de numerosos heridos.

Schein mencionó ante los jueces que "estuve para asesorarlos en algún tema estético", en referencia a los tres propietarios de Beara imputados, pero aclaró que en septiembre de 2010 "no ejercía ni tenía matrícula".

"Me contrataron como decoradora –aseguró la profesional-, no recuerdo bien pero me pueden haber consultado sobre la forma del entrepiso, de materiales y procesos constructivos, aunque no tenía ninguna injerencia en esto porque ya estaba organizado".

Estas afirmaciones de Schein llevaron a que el abogado defensor de los empresarios, Julián Subías, hiciera reserva de la posibilidad de denunciar a la arquitecta por "falso testimonio", ante presuntas diferencias entre la primera declaración de la profesional y la que hizo hoy.

Schein declaró como testigo, con obligación de decir verdad, pero ante la posibilidad de que en su declaración pudiera comprometer su situación penal, el presidente del tribunal, Alejandro Noceti Achaval, le advirtió que podía no declarar y así y todo eligió hacerlo.

La arquitecta relató que concurrió a trabajar en Beara en varias ocasiones y que llegó a vincularse profesionalmente porque el padre de uno de los imputados, Ronaldo Fliess, a su vez propietario de la empresa que hizo el entrepiso, conocía a uno de sus vecinos y así dio con ella.

"Suponía que el entrepiso lo estaba haciendo un maestro mayor de obra pero no sé quién", aseguró sin dar detalles pero aclarando que había cobrado por sus servicios aunque "para mi era más un tema de ganar experiencia y vincularme a la profesión".

La declaración de la arquitecta fue suspendida cuando las defensas marcaron al tribunal las inconsistencias con su primera declaración, tomada pocos días después del incidente, ocurrido el 10 de septiembre de 2010.

El derrumbe se produjo a las 3.50 de la madrugada, en el local de Scalabrini Ortiz 1638, poco después de un recital que ofreció el grupo Ráfaga.

Por el incidente están siendo juzgados los tres socios que regenteaban el lugar, además de funcionarios del Gobierno de la Ciudad y policías federales.

Los empresarios Juan Yun, Agustin Dobrila e Iván Fliess afrontan la acusación de "homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves" y también son acusados de "cohecho activo" por el presunto pago de coimas a funcionarios y policías que permitieron que Beara funcionara pese a las irregularidades.

En cuanto a los funcionarios, son juzgados por los mismos delitos que los empresarios el ex director de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad, Martín Farrell; el ex director de Habilitaciones Especiales, Pablo Saikauskas; el ex jefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Cassano; el arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky; y el inspector del Área de Esparcimiento, Carlos Gabriel Mustapich.

Cerrando el grupo de funcionarios acusados está la ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, Vanesa Berkowski, acusada de "incumplimiento de deberes de funcionario público", por no haber fiscalizado debidamente.

También están involucrados el excomisario de la Policía Federal, Rodolfo Cabezas, y los agentes Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, por haber recibido cuatro sobornos de los dueños del boliche entre 2007 y 2010, según la acusación fiscal.

