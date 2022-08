La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) manifestó que las infancias “para ser celebradas coherentemente, deben acceder a todas aquellas posibilidades de crecimiento integral” y cuestionó las políticas públicas del Gobierno porteño, al recordar a la niña de 11 años que murió en el barrio de Barracas.

Al saludar a las infancias que hoy celebraron su día y “en ellas a las potencialidades de desarrollo humano que ellas poseen”, la APDH manifestó que “para ser celebradas coherentemente, deben acceder a todas aquellas posibilidades de crecimiento integral” que la niña “no tuvo toda vez que las políticas públicas” del Gobierno porteño “son ideológicamente contrapuestas a las del proyecto de una sociedad democrática de base igualitaria ordenada por la Constitución Nacional, por la Constitución de CABA y, fundamentalmente, por la base ética sobre la que aquélla se define y fundamenta”.

“Resulta lamentablemente indispensable reiterar que, no obstante, el avance en la denominación institucional de lo que se nos invita a celebrar en este día, millones de hogares porteños sobreviven por debajo de los estándares mínimos de bienestar ordenados por las normas internacionales en materia de DDHH constitucionalizados desde 1994, a los que el Estado de CABA se obligó a cumplir a través de las políticas públicas que los gobiernos de turno diseñen”, sostuvo en un comunicado.

Agregó que “la naturalización de la desigualdad, de la corrupción en cualquiera de sus modalidades y de la inacción de los gobernantes que no saben, no pueden o no quieren asumir la exclusiva responsabilidad que les cabe en las políticas desigualitarias, caen sobre las infancias como la espada de Damocles: larga, pesada y fatal”.

“En este día de celebración de las infancias y a días de conocerse por los medios de los padecimientos de la pequeña” de 11 años “que la llevaron a su muerte a tan temprana edad” en el barrio porteño de Barracas, “estos vuelven a golpear la conciencia humana sobre la realidad cotidiana de insuficiencias integrales que viven sectores postergados”, resaltó.

Y añadió: “Nos impone no caer en la tentación de aceptar excusas fundadas en normas administrativas que pretendan eludir la responsabilidad política de esta otra muerte infantil inexcusable”.

“Porque en la APDH celebramos la Vida es que celebramos las infancias. Porque desde la APDH luchamos por la concreción de los DDHH de todes, sin discriminación alguna, es que la APDH CABA reitera hoy la urgencia y la emergencia de las infancias”, apuntó. (Télam)