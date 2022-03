La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pidió hoy al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que suspenda la licencia de conducir del hombre que esta mañana chocó y volcó una camioneta en el barrio porteño de Nuñez mientras conducía alcoholizado.

"No podemos seguir permitiendo estas locuras al volante. Es necesario tomar conciencia de que no se puede manejar un vehículo si se consume alcohol. Hoy no lamentamos muertos, pero son nuestros jóvenes quienes día a día acortan su vida por imprudencias como estas y como organismo responsable de la seguridad vial de todos los argentinos, vamos a seguir trabajando para impedir casos como estos", expresó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

El hecho ocurrió hoy a las 7 de la mañana, cuando un joven de 29 años volcó la camioneta Kangoo en la cual se viajaban siete personas, de las cuales resultaron con heridas leves. El vuelco se produjo sobre la avenida Del Libertador, entre Comodoro Rivadavia y Vilela, en el barrio de Nuñez.

Según informó la Policía de la Ciudad, el test de alcoholemia arrojó que conductor tenía 0,96 gramos por litro de alcohol en sangre, por lo que se procedió a su detención.

MIRÁ TAMBIÉN Relevamiento del hospital pediátrico marplatense indicó que 61% de los chicos tiene exceso de peso

El máximo permitido para un conductor particular es de 0,50 y, de acuerdo con la nueva resolución que rige desde febrero último, se le quitará la licencia de conducir entre dos y cuatro meses, además de imponerle una multa al infractor.

En un comunicado, la agencia, que depende del Ministerio de Transporte, señaló que "la disposición 384/2020 de la ANSV permite la suspensión provisional de la licencia de conducir de aquellos que manejen de forma temeraria e imprudente poniendo en riesgo su propia vida y la de los demás. La misma tiene como objetivo sacar de las calles y las rutas a los conductores que desarrollen conductas gravísimas para la seguridad vial a los efectos de su reevaluación por las autoridades de tránsito de cada jurisdicción".

La ANSV pidió además que en la "nueva evaluación psicofísica, se utilicen técnicas que permitan evaluar los determinados aspectos psicológicos considerados esenciales para la circulación en la vía pública".

Por su parte, desde el Gobierno de la Ciudad, Manuela López Menéndez, secretaria de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, declaró que, "en febrero implementamos una nueva ley que profundiza las sanciones para las personas que manejan alcoholizadas en CABA. En el primer mes detectamos 428 casos positivos y hoy todos esos conductores no pueden volver a manejar por un mínimo de 2 meses. Seamos responsables, cuidemos nuestra vida y la de los demás. Si vamos a manejar, no tomemos alcohol." (Télam)