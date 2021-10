La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) definió como "ilegales" un aceite de girasol, una miel y un medicamento, ya que los mismos no se encontraban inscriptos en los registros correspondientes.

En ese sentido, prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de todos los lotes del producto "COVRelief™ NRICM 101, Made in TAIWAN. Chuang Song Zong Pharmaceutical Co., LTD", del “aceite de girasol, marca Bonanza, RNPA N° 02-504972, Elaborado por RNE N° 02-032427” y de la “Miel 100% Orgánica - Sin Agrotóxico, marca Estancia Renata, RNPA N° 14007069 - RNE N° 14000245, Procedencia Lincoln - Pcia.de Buenos Aires”.

MIRÁ TAMBIÉN Viernes con algunas tormentas y una máxima de 27 grados en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

En el primero de los casos, el del medicamento, en la Disposición 7845/2021 publicada en el Boletín Oficial, determinaron que la firma Chuang Song Zong Pharmaceutical Co., LTD "no consta registro de habilitación" ante la ANMAT, ni en el Registro de Especialidades Medicinales (REM).

Click to enlarge A fallback.

En la disposición, se especifica además que, "el producto «COVRelief» no detalla responsable de importación ni reúne los datos mínimos para ser un medicamento autorizado en la República Argentina". Por lo que, se prohibió "el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de todos los lotes, hasta tanto se encuentre inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales".

MIRÁ TAMBIÉN Buscan agilizar la realización del trámite de la VTV en la provincia de Buenos Aires

Respecto al aceite de girasol, marca Bonanza, desde el organismo de control indicaron que carece "de autorización de establecimiento y de producto", y está "falsamente rotulado al consignar en su rotulo un número de RNE que se encuentra vencido y de RNPA perteneciente a otro producto”, por lo que se trata de un "producto ilegal", según las normas previstas por el organismo.

Finalmente, la “Miel 100% Orgánica - Sin Agrotóxico, marca Estancia Renata, RNPA N° 14007069 - RNE N° 14000245, Procedencia Lincoln - Provincia de Buenos Aires” fue prohibida “por carecer de registros sanitarios, por consignar un registro de establecimiento inexistente y brindar información no certificada”, según lo dispuesto por la Disposición 7847/2021.

En ese sentido, "por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República", según lo establecido por la ley.