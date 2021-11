La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió, en la Disposición 8209/2021 publicada en el Boletín Oficial, el uso, comercialización y distribución en todo el país de un test rápido de coronavirus por ser "unidades ilegítimas" y "falsificadas".

Se trata del ‘TEST RÁPIDO COVID-19 IgG/IgM (incluye solución Bufer), fabricado por HANGZHOU IMMUNO BIOTECH CO LTD., China. Director Técnico: FARM. NATALIA VANINA PANZERO M.N. 16.281/202006T02 / Autorizado por el ANMAT; M.S. y A.S. / X Unidad’” que, tras una denuncia de la Cámara Argentina de Reactivos para Diagnóstico (CAPRODI) se pudo determinar que se trataban de unidades falsificadas que ponían en riesgo la salud de la población.

Según lo que se afirma en la disposición, el producto podía adquirirse en una farmacia de Santa Fe, donde se entregó una "unidad sospechada", para una posterior "verificación de legitimidad".

Tras ello, el Departamento de Tecno vigilancia, informó que la firma ASSERCA S.R.L. "detenta la titularidad del test rápido", y que al presentarse en el domicilio de la empresa, donde se exhibió la unidad falsificada a la directora técnica de la firma, y "luego de la comparación visual con las contramuestras de archivo, afirmó que el producto exhibido por ANMAT es FALSIFICADO".

En ese sentido, se registraron varias diferencias con el producto original: por un lado, que la unidad original se presenta en 20 unidades, ("20 pouch con la tira reactiva, un frasco buffer para ser utilizado con las veinte tiras reactivas y veinte pipetas y posee un instructivo de uso"), mientras que la falsificada no cuenta, en su presentación, con el "buffer, pipeta ni pouch".

Por otra parte, en la unidad original se pueden constatar los datos del importador, el vencimiento, y el lote, mientras que en los falsificados, esa información no figura en ningún lado; entre otras diferencias.

Es por ello que, "desde el punto de vista sanitario se trata de un producto falsificado y que se desconoce su efectivo origen y composición, situación que resulta en un riesgo para la salud de quienes pudieran utilizarlo confines diagnósticos".

Por lo que se dispuso la prohibición del "uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de las unidades ilegítimas del producto" y se dio aviso a las autoridades competentes para evitar poner en riesgo a la población.