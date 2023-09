La Dirección General de Aduanas denegó la exportación del puro sangre de carrera Belleza de Arteaga, luego de detectar que su valor de venta declarado era muy inferior al de mercado. "Un análisis de riesgo realizado por agentes especializados del organismo determinó que los valores declarados del purasangre no resultan creíbles, ya que son sustancialmente inferiores a lo razonable para un equino de sus características", señaló la Aduana en un comunicado de prensa. El sangre pura de carrera (SPC) Belleza de Arteaga ganó 11 carreras en San Isidro y Palermo, entre las que se destacan el Gran Premio Gilberto Lerena, el Gran Premio Criadores y el Gran Premio Estrellas Distaff -todas competencias de categoría G1-. Asimismo, habría sido invitada a participar del evento de turf más importante del mundo, los prestigiosos Breeders´ Cup World Championships, que se realizarán en noviembre en California, EE.UU., con premios de más de US$ 31 millones de dólares. "En un primer intento, la firma Unicorn S.A. había presentado una solicitud de exportación por cuenta y orden de su propietario, declarando que la yegua valía apenas US$ 50 mil", pero "finalmente, la venta en cuestión fue desistida, aparentemente por razones comerciales", señaló la Aduana. El organismo señaló que "apenas un mes después, otra empresa, Marovi S.A. presentó una nueva solicitud, registrando un valor igualmente irrisorio, de US$ 120 mil". "La compañía no mencionó estar realizando la operación por cuenta y orden de un tercero —sin embargo, tampoco aportó documentación que avalara la titularidad, propiedad o tenencia del equino", precisó el organismo a cargo de Guillermo Michel. Respecto de la maniobra en cuestión, la Aduana citará a una testimonial al Jockey Club, para una redargución de falsedad. RP/KDV/AMR NA