El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, afirmó hoy que la mayoría de los casos de coronavirus que se están registrando en esta cuarta ola por la que atraviesa la Argentina son de carácter leve debido a la campaña de vacunación y remarcó que las personas que tengan síntomas compatibles con la infección, no necesitan testearse, sino permanecer a resguardo cinco días para evitar contagios.

"Estamos en una cuarta ola que se debe fundamentalmente a una subvariante de la Ómicron, que es un 30% más contagiosa que la que tuvimos en enero, y lo que está sucediendo es que estamos teniendo buena cantidad de contagiados, muchos leves, aumento de la demanda en consultas ambulatorias, pero todavía tiene poco impacto en las internaciones graves y fallecimientos", precisó el funcionario en declaraciones realizadas a radio AM 750.

Para Kreplak. eso se debe a "los más de 100 millones de vacunas que se aplicaron en el país, en la Provincia unas 40 millones y esto hace que tengamos una alta tasa de inmunidad", aunque advirtió que se deben "seguir con los recaudos tomados hasta ahora".

"Ya no hay seguimiento caso a caso, o de contactos estrechos, eso ha cambiado pero sí hay que cuidarnos mucho cuando entramos en lugares cerrados, usar barbijo en lo posible, la ventilación y si hay síntomas, quedarnos en casa", dijo.

Aislamiento en pandemia

En ese punto, el ministro bonaerense explicó que, "si uno tiene síntomas leves, como dolor de garganta, fiebre o malestar típico viral como un resfrío, puede ser Covid pero no es necesario testearse. La enorme mayoría es Covid; hay que hacer un aislamiento de cinco días estricto y los siguientes días siguientes ir día a día, con muchísimo recaudo de no estar en situaciones de contagiar a otros".

"La enorme mayoría de los casos será leve como un resfrío; si no cambia eso, si no se tiene un cuadro de mucho malestar, de falta de aire, es como un resfrío, no es necesario ir al hospital. Muchas veces uno con fiebre o malestar iba a trabajar igual, bueno ahora no, no vayamos a trabajar resfriados, no mandemos a los chicos al colegio resfriados porque eso muy posiblemente sea Covid y, si bien no es necesario testarse, sí hay que quedarse a resguardo", subrayó.

Pandemia

También destacó la importancia de completar el esquema de vacunación y los mayores de 50 años, aplicarse la cuarta dosis: "La variante Ómicron tiene muchas mutaciones respecto a variantes anteriores. La buena noticia es que la vacuna sigue siendo eficaz. Si se lo compara con la gripe, eso es bueno porque, en la gripe, todos los años hay que cambiar la vacuna, pero lo que antes conseguíamos con dos dosis ahora lo conseguimos con tres dosis. El esquema, ahora, tiene que ser de tres dosis,y la cuarta es el refuerzo", advirtió.

En ese sentido, comentó que en la provincia de Buenos Aires el 95% cuenta con la primera dosis, el 87% con la segunda y el 55% con la tercera, y es necesario "llegar a que toda la población tenga arriba de 80%" de las tres dosis, comentó el ministro. (Télam)