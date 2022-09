El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que "debemos avanzar en la plena informatización del sistema de salud, para luego centralizar y organizar la toma de decisiones sanitarias en cada nivel de trabajo".

"La integración del sistema está en marcha. El trabajo durante la pandemia nos lo impuso y ahora tenemos el desafío de debatir el horizonte en los grandes e históricos problemas que tiene el funcionamiento del sistema de salud en @BAProvincia y todo el país", escribió Kreplak en su cuenta oficial de Twitter.

Kreplak y su viceministra, Alexia Navarro, encabezaron hoy el Consejo Regional de Salud (CO.RE.SA.) en Pilar, donde fueron recibidos por el intendente local, Federico Achával, y por secretarias, secretarios, directores y representantes sanitarios de todos los municipios que componen la Región Sanitaria V.

Durante el encuentro, Kreplak dijo que "antes de las elecciones Federico (Achával) planteaba que el principal desafío de este distrito era la salud; y después obró en consecuencia, porque con la pandemia se realizó un trabajo muy fuerte en este municipio".

También recordó que "el propio gobernador Kicillof hizo su campaña escuchando a la gente sin prometer nada, pero lo que sí dijo fue que los ejes de nuestro trabajo eran la salud, la educación, la producción y el trabajo; y también cumplió".

"Se ha hecho un trabajo extraordinario en la Provincia y por eso hemos podido afrontar la problemática del Covid-19. No sólo hemos logrado dar respuesta sanitaria en todos los problemas que en el resto de los países del mundo en alguna línea fallaron; como quedarse sin oxígeno, sin médicos, o sin ambulancia. Eso acá no pasó y, además, no hubo inequidad", destacó.

Kreplak remarcó que "este es un dato importante que no se observó en otro lugar, donde se muestre que el trabajo organizado por parte del sistema de salud, de una manera contracíclica, haya podido evitar algo que nunca podemos evitar en salud; que es que aquellos que tienen peores condiciones sociales de vida no tengan mayor impacto en una enfermedad infectocontagiosa y en un contexto de pandemia".

"Debemos avanzar en la plena informatización del sistema de salud para luego centralizar y organizar la toma de decisiones sanitarias en cada nivel de trabajo, y así cambiar los modelos de atención y transformar el tránsito de las personas. Es un proceso que ya está en marcha", posteó Kreplak en sus redes sociales.

Por su parte, la viceministra Navarro sostuvo que "la integración del sistema de salud que, también la Vicepresidenta nos puso en agenda cuando nos desafió a trabajar en esta línea, hace referencia a todos y todas nosotras, porque somos parte del sistema de salud, y los que principalmente tomamos las decisiones e intervenimos en la salud del pueblo; por eso también quiero proponer que de estos encuentros salgan nuevas estrategias para avanzar en este sentido, tal como ya venimos trabajando".

Por último, detalló que; "tenemos que organizar junto a los municipios estos circuitos de circulación y tránsito de las personas dentro del sistema; no solo en atención sino también en prevención, cuidados, y sin fronteras ni discriminación sobre su lugar de residencia". (Télam)