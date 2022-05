El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo esta mañana que en la Argentina no hay "un brote" de hepatitis y que "se está trabajando sobre un posible virus causal", al referirse a los ocho casos que están en estudio por sospecha de hepatitis aguda grave de origen desconocido, tras el alerta lanzado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a las infecciones reportadas en Europa.

"Hay 190 casos en el mundo y en nuestro país no es brote", señaló el Ministro provincial, quien agregó que los infectados europeos "no están relacionados" con lo que ocurre en la Argentina.

"Puede que estos casos sean los mismos que habitualmente suceden pero debido a la alerta están notificados o quizá se deban a un tipo de virus nuevo que produce esta enfermedad; se está trabajando sobre un posible virus causal", agregó Kreplak en declaraciones a la radio La 990.

El ministro remarcó que son "casos aislados sin conexión entre sí" y que "no se trata de un brote"

No obstante, remarcó que en la actualidad no debe ser "una preocupación", salvo que en algún momento "se vea que en una escuela se den varios casos juntos".

"No es brote", subrayó y aclaró que "los afectados hasta el momento son personas que no tienen relación entre sí".

El Ministerio de Salud de Nación informó anoche que se estudian ocho casos sospechosos de hepatitis graves de origen desconocido en población pediátrica en distintos puntos del país, aunque remarcó que son "casos aislados sin conexión entre sí" y que "no se trata de un brote".

En tanto, Kreplak dijo que "hay casos aislados que podrían deberse o no" a esos nuevos virus, pero insistió en que "no es para alertar, sino para que el equipo de salud esté atento y podamos ir registrando bien si es que hay un nuevo virus hepático o no".

En ese punto, explicó que el alerta "se da porque en Europa hubo una serie de casos de un tipo de hepatitis, enfermedad aguda que afecta el hígado, de origen desconocido" y que "no es de los virus que habitualmente producen esta enfermedad". (Télam)