El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó hoy que "tenemos para construir un camino en el terreno del ambientalismo popular", al inaugurar el Complejo Ambiental Municipal "Papa Francisco" en Pehuajó, que, anunció, es el primero de los 10 basurales a cielo abierto que se cerrará este año.

Al encabezar el acto, el mandatario provincial sostuvo que “estamos tomando velocidad, pasamos la pandemia, abrimos un ministerio, plantamos bandera y ahora no nos para nadie”, tras agradecer al intendente Pablo Zurro, “por dar vuelta como una media el tratamiento de lo que antes era basura y hoy es economía”.

“Sobre la basura hay trabajo, un trabajo muy degradado, sin derecho, sin protección, sin dignidad”, dijo Kicillof y apuntó que desde la gestión se propusieron que los 81 basurales que hay “se cierren los antes posible” por lo que adelantó que este año lo harán con los primeros diez.

Kicillof remarcó que “hay que instalar una cultura nueva que tiene que ver con la separación de los residuos desde el origen", que "eso implica un trabajo de evangelización" y un "pequeño esfuerzo individual que se traduce en un resultado enorme, inmenso a nivel social”.

Subrayó que separar los residuos en origen “permite que haya trabajadores a los que hoy se les respetan las condiciones de trabajo, la dignidad en el trabajo”. “Es más conveniente, económico, más limpio”, apuntó.

Acompañado también por la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, el mandatario provincial además entregó alrededor de 2.000 netbooks en la Escuela Normal Mixta.

“Se dice mucho que la juventud esta desinteresada, desapasionada, despolitizada; cuando se dice eso se usa la palabra política como mancha venenosa, como algo sucio que hay que evitar”, dijo y acotó: “Yo veo a pibes y pibas que quieren transformar el futuro con alegría, que quieren discutir y reflexionar, no acordar en todo sino discutirlo”.

En ese tono, destacó el programa Conectar Igualdad Bonaerense, ya que permite “a muchos pibes y sus familias que no tienen posibilidad económica de acceder a una computadora entrar al presente”.

“Ese programa se había desconectado, vino un gobierno que le parecía un despilfarro repartir computadoras a los alumnos en la provincia. Decían que no había internet en los colegios para que les iban a dar computadoras. Y uno se pregunta, ¿si tenían ese diagnóstico, por qué no seguían distribuyendo as computadoras y además ponían internet en las escuelas? Porque había una política asociada con el ajuste y con mucho desprecio hacia nuestra juventud, desapego y falta de empatía”, aseveró.

Agregó que “lo que hay que hacer es que quien nace en el interior no solo tenga ganas de quedarse a vivir donde nació, sino que tenga oportunidades donde nació, por eso los caminos rurales, la universidades, las rutas, las computadoras, por eso 5.500 escuelas conectadas a internet en toda la provincia".

"Los que decían que venían a defender al sector agropecuario fueron los que cerraban las escuelas rurales", apuntó.

A su turno, Zurro dijo: "En el gobierno anterior, el macrismo privó a Pehuajó de 21 obras" y recalcó que, pese a ello, la ciudad siguió creciendo porque “seguimos el camino de la militancia, de la ideología y no el de la hipocresía".

Rememoró que durante las gestiones de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal el emblema fue el “no se puede", y contó que tuvo que afrontar distintas obras con recursos municipales porque la Nación y la provincia no enviaban los fondos.

Criticó al exministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, por "quitarle al distrito 70 policías" y calificó al dirigente como una "basura".

Zurro también planteó que la ciudad ahora es "de todos y todas" y no "de los ricos y famosos" y manifestó que desde la oposición "no tiene la capacidad intelectual para debatir y ejecutar, en el fondo nos tienen envidia".

"Para hacer este complejo ambiental, empezamos en 2009 expropiando el terreno. Cerramos un basural que hacía 35 años que estaba ahí", dijo.

Por su lado, Vilar aseguró que “todos los que formamos parte de este equipo buscamos mejorarle la vida a los bonaerenses”.

“Buscamos transformar un paradigma, nos paramos en el ambientalismo popular”, definió.

También mencionó que “la potestad de la basura siempre era de los intendentes”, y agregó que a partir del trabajo conjunto con los gobiernos locales y del ministerio provincial, el abordaje ahora sobre a dónde van los residuos "es integral".

"Buscamos que todos los procesos sean con inclusión social. Nosotros nos obsesionamos por trabajar por la dignidad de nuestra gente, eso no consigue por magia, sino con ideología, con definición política y que se generen las políticas publicas necesarias para que sucedan", aseveró. (Télam)