La justicia de Formosa sobreseyó al gobernador local, Gildo Insfrán, y a otros seis imputados, entre ellos el exvicepresidente Amado Boudou, en la causa Ciccone y The Old Fund al determinar que "no hubo delito en el proceso de reestructuración de la deuda provincial" y que el acuerdo con la consultora "se cumplió sin perjuicio de las arcas provinciales, rechazando la denuncia contra la gestión provincial".

Así lo informó la gobernación a través del portal de noticias Argenfor, al precisar que el Juzgado de Instrucción 4 de Formosa sobreseyó al gobernador en un fallo donde sostuvo "que las operaciones en la reestructuración de la deuda provincial fueron legales" en el marco de un proceso "firmado en 2009 entre el Gobierno de la Provincia de Formosa y el Ministerio de Economía de la Nación", cuando el organismo estaba encabezado por el economista Carlos Fernández, mientras en la gestión de Boudou "se firmó una adenda del convenio en el 2010".

Y, respecto del decreto 477 firmado por Insfrán el 24 de junio de 2010 "para concretar el proceso de reestructuración", la justicia consideró que se hizo "en un marco de legalidad" e indicó que "no hubo relación entre el decreto firmado por el Gobernador y la contratación de The Old Fund, y que dicha firma no tuvo intervención en el desarrollo y suscripción de los convenios aludidos, lo que permite descartar que los actos llevados adelante por la gestión provincial hayan permitido dotar de legalidad al contrato de la consultoría", que fue contratada en septiembre.

En la misma causa, el juez dictó el sobreseimiento de todos los demás coimputados María Inés Lotto, Alejandro Paul Vanderbroele, Jorge Gustavo Martínez, José María Núñez Carmona, Martín Cortés y Amado Boudou, "en el marco de una excepción ya que no hubo una acción interpuesta por la parte denunciante ante el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Federal 4 de Ariel Lijo", quien se había declarado incompetente para atender la cuestión provincial.

____

Buenos Aires: Elaboran en cárcel de Campana más de 1.200 ladrillos para ampliar una biblioteca popular

Personas privadas de libertad elaboraron en una cárcel bonaerense ubicada en Campana más de 1.200 ladrillos para ser donados a un "aula para las infancias" de la Biblioteca Popular La Cárcova, que se encuentra en General San Martín, informó hoy el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

La experiencia se desarrolló en la Unidad 41 Campana en el marco de un doble objetivo: el aprendizaje de oficios por parte de las personas privadas de libertad y el servicio solidario a la comunidad.

Con la producción se propuso apoyar el trabajo de Waldemar Cubilla, fundador de la Biblioteca La Cárcova, un liberado que cuando estuvo detenido estudió sociología y en la actualidad dirige una biblioteca popular en un barrio de San Martín, con el objetivo de sacar a los jóvenes de la calle y procurar brindar acceso a la educación, trabajando también para tener un parque educativo.

La experiencia laboral y de servicio a la comunidad contó con la participación de 20 internos, los que se capacitaron en construcción de bloques de cemento.

____

Acumar y Merlo construirán un sistema alternativo de agua segura para consumo local

El presidente de Acumar, Martín Sabbatella, y la intendenta de Merlo, Karina Menéndez, suscribieron un convenio para llevar adelante de forma conjunta la construcción de un sistema de provisión alternativo de agua segura para consumo local, con el cual se prevé beneficiar a la población de los barrios El Juancito y Villa Angélica, en la localidad de Pontevedra, que alcanzaría a unas 2 mil personas.

El proyecto contempla la construcción de una planta de potabilización que incluye todo el equipamiento necesario para la recolección, almacenamiento, bombeo y distribución del agua tratada y ese sistema se emplazará en un lote municipal de 50 por 14 metros, en la esquina de Portela y Paz Soldán. Además, el agua se distribuirá hasta las puertas de las viviendas mediante la instalación de las redes frentistas y, a través de este convenio, la Autoridad de Cuenca se encargará del financiamiento y la supervisión de los avances de las futuras obras, mientras que el municipio tendrá a su cargo la licitación y realización de las obras, en su rol de ejecutor.

____

BAHÍA BLANCA: Desvían tránsito en ruta 3 por obras tras socavamiento de una alcantarilla.

Vialidad Nacional montó un operativo de tránsito con un desvío en media calzada debido a los trabajos que se llevan a cabo en un tramo de la ruta nacional 3, entre Pedro Luro y Villalonga, en el sur bonaerense, luego del socavamiento de una alcantarilla.

"A partir de la detección de un socavamiento en la estructura de los desagües sobre el kilómetro 844 de la ruta 3, se procedió a montar un desvío de media calzada y un operativo de tránsito", informó hoy el Distrito 19 con asiento en Bahía Blanca.

El organismo vial sostuvo que "tras retirar y limpiar material suelto, armar nuevas alcantarillas se compactará el terraplén para recuperar las óptimas condiciones de estabilidad y seguridad para la circulación vehicular sobre la ruta".

Ante ello, recomendó a quienes transiten por dicho tramo, que comunica Bahía Blanca con Carmen de Patagones y Viedma, Río Negro, que lo hagan con extrema precaución en los sectores donde operan las maquinarias viales; utilicen el cinturón de seguridad; lleven las luces bajas encendidas y respeten la velocidad máxima y mínima, así como las indicaciones viales en el tramo de obra. (Télam)