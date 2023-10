(Por Agustina Ramos, enviada especial).- La provincia de Jujuy fue elegida hoy como la próxima sede del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexual y No Binaries ante los aplausos y la ovación de miles de personas en el Velódromo municipal de la ciudad rionegrina de San Carlos Bariloche, donde finalizó la edición 36 de este evento inédito a nivel mundial, con consigas contra las derechas y con la voz de niñas pidiendo que no se usen armas.

“Jujuy es la tierra a la que, ante tanta opresión, respondemos con alegría, organización y lucha”, dijeron arriba del escenario quienes propusieron a la provincia del norte como próxima sede, y agregaron: “Queremos un 2024 sin derechas, sin fascismos y en las calles siempre”.

Aurora Choque, integrante del Tercer Malón de la Paz, agradeció a la multitud que eligió a Jujuy para apoyar el reclamo que busca la nulidad de la reforma constitucional de la provincia “que pretende quitarnos el agua, robarnos nuestros cerros y nuestros recursos naturales”, aseguró.

El acto de cierre contó con momentos cargados de emoción durante la lectura de las conclusiones de los 112 talleres que hubo a lo largo de dos días, como cuando infancias y adolescencias subieron al escenario a contar lo que hablaron en los espacios de debate en los que participaron.

“Que no usen armas en todo el mundo, excepto en apocalipsis zombis”, dijeron quienes oficiaron de voceros de las infancias que participaron del taller “Niñeces libres”; mientras pidieron que “los adultos no hagan ni digan cosas que no deben” y que “haya vacantes en las escuelas”.

En tanto, adolescentes que pasaron al frente reclamaron por un “Ministerio de Niños, Adolescentes y Jóvenes” ya que, enfatizaron, “estamos en alerta roja”.

También consideraron que la Educación Sexual Integral (ESI) es “de vital importancia desde temprana edad”, exigieron de las personas adultas que no hablen por ellas y consideraron “fundamentales” los centros de estudiantes de las escuelas para poder debatir política.

Desde el taller de “Activismo disca”, que se creó espontáneamente, enfatizaron “nada sobre nosotres sin nosotres”, reclamaron que los Encuentros Plurinacionales sean organizados desde la accesibilidad y pidieron por un “feminismo anticapacitista”.

El colectivo travesti trans resaltó especialmente la necesidad de un “urgente tratamiento de reparación para las adultas mayores travestis y trans” para tener “una vejez digna” en sus conclusiones, al tiempo que pidieron visibilizar los travesticidios y transfemicidios y reclamaron la implementación de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans en todo el país.

Así concluye la edición trigésimo sexta del Encuentro que se hace en Argentina desde 1986, y que ha sido el origen de legislaciones y políticas públicas igualitarias impulsadas por los activismos feministas. (Télam)