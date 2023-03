Pacientes jujeñas con endometriosis se convocaron esta tarde en la plaza central de la provincia para visibilizar los padecimientos asociados a la enfermedad y reclamar por la ley sancionada en la legislatura provincial a mediados de diciembre del año pasado, vetada a los pocos días por el gobernador Gerardo Morales.

El proyecto de ley había sido presentado por la diputada Mariela Ferreyra (FdT) y, tras obtener despacho favorable en las comisiones de Salud Pública y Finanzas, fue aprobado con el acompañamiento del bloque oficialista, ello el pasado 15 de diciembre durante la 1ª sesión extraordinaria del cuerpo legislativo jujeño.

"Al 29 de diciembre el gobernador Gerardo Morales ya la había vetado. Nos enteramos hace una semana de esto", comentó a Télam Noelia Alanez, referente del grupo Pacientes Argentinas con Endometriosis en Jujuy, que realizó la convocatoria para sensibilizar sobre le enfermedad.

En torno a la ley, Alanez explicó que uno de sus puntos más importantes estaba vinculado a que la enfermedad sea reconocida como tal, ante los derechos a los que no pueden acceder en razón de ello, como ser licencias en el ámbito laboral.

MIRÁ TAMBIÉN Ascienden a 21 los muertos por el naufragio de un ferry en la costa de Gabón

También avanzaba en estipular garantías de acceso integral a su tratamiento y en promover la capacitación de los profesionales médicos y agentes del sector en lo referido a la atención de una paciente con endometriosis, que muchas veces son "maltratadas".

"Cuando el proyecto llegó a la Comisión de Finanzas nos dijeron que la ley no iba a ser aprobada porque no había presupuesto, pero a los días se sancionó, lo que nos sorprendió para bien. Incluso, funcionarios de los diferentes bloques nos hablaron dándonos su apoyo. Ahora todo esto nos entristece", acotó Alanez al indicar que esperan que su veto, que fue total, "no sea una cuestión política".

Sobre el presupuesto a disponerse, agregó que sabían que ello iba a promover algunas dificultades en la implementación de la ley, pero que lo importante era que salga: "poder ir a un hospital y que nos diagnostiquen con endometriosis y no que nos den un certificado que nos diga que tenemos un dolor pélvico por menstruación u otro diagnóstico no acertado", reflexionó Alanez al respecto. (Télam)