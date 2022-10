Dos contratistas murieron en las instalaciones mineras de Caucharí-Olaroz, en Jujuy, donde se desarrolla un proyecto de extracción de litio . Así lo indicó la firma Lithium Americas Corp, que señaló que "los dos incidentes separados ocurrieron en el campamento y no se cree que sean el resultado de accidentes laborales". Según el comunicado publicado este lunes y difundido por la agencia Reuters, el incidente tuvo lugar el domingo en las instalaciones que la minera tiene en la provincia de Jujuy, y la empresa ha abierto una investigación para saber la causa de las fatalidades, mientras que también notificó a las autoridades locales. Tras informar de las muertes de los contratistas, las acciones de Lithium Americas (LAC) bajaron un 2,5% a 34,97 dólares canadienses, acumulando un descenso del 5% en lo que va de año. El proyecto de Caucharí-Olaroz, con unos costes de capital estimados de casi 750 millones de dólares estadounidenses, es propiedad de LAC en un 44,8%, mientras que el gigante chino Ganfeng Lithium Co Ltd cuenta con el 46,7% y JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) el 8,5%. SOC/AMR NA