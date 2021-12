Unos 13 mil alumnos del tercer año de todas las escuelas secundarias de Jujuy serán evaluados la semana próxima en el marco de un dispositivo similar a las pruebas Aprender, con el que la provincia busca alcanzar un diagnóstico de la calidad educativa en ese nivel para implementar políticas de fortalecimiento del sistema.

Se trata del primer diagnóstico provincial de aprendizajes, denominado "Saber Más", que valorará los logros alcanzados por los estudiantes en los contenidos de lengua y matemática, y que incluirá un sello diferencial en torno a incorporar en el diagnostico la percepción de las familias en torno a la promoción de saberes en marcha, como ser vinculados a la ESI.

"Es muy importante para nosotros implementar este sistema de evaluación propio. Vamos a evaluar a 13 mil chicos y chicas y eso va servir para eventualmente corregir situaciones en el sistema educativo", comentó el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, al encabezar la presentación de lo que será la nueva prueba.

Agregó que la propuesta tiene que ver con la necesidad de evaluar el sistema educativo, sobre todo tras "una pandemia que ha generado una disrupción importante", por lo cual es preciso "recuperar el tiempo perdido en conocimiento".

Finalmente se refirió a los cuestionarios que estarán dirigidos a las familias de los alumnos involucrados y dijo que buscan abordar "la educación emocional, la educación sexual integral, el clima escolar, y otras situaciones, otros subsistemas dentro del ámbito educativo, saber cómo funcionan".

"Es un instrumento fundamental para elaborar políticas públicas a corto, mediano y largo plazo", valoró, por otro lado, la ministra de Educación local, Teresa Bovi, al referirse a las pruebas e indicar que sus resultados serán dados a conocer con el inicio del ciclo lectivo 2022.

Sobre algunas variables relacionadas al sistema educativo en la provincia y el impacto de la pandemia, se reveló que en los distintos niveles "un 57% de los estudiantes no cuenta con acceso a internet en sus domicilios", que "el 73% no tiene una computadora y el 32% no tiene un celular".

También se logró relevar que "en el contexto de pandemia alrededor del 57% estudiantes secundarios entre el 2020 y 2021 no lograron los conocimientos suficientes que se esperan" y se calculó que "un 30% de los estudiantes mantuvo vinculaciones intermitentes".

A nivel general, finalmente se expuso que "el 50% de los alumnos del nivel secundario no termina en tiempo y forma, y el 11% abandona el sistema educativo".

La evaluación se concretará el próximo martes 7 de diciembre, en busca de reconocer los saberes alcanzados, y a la vez consultar al estudiantado, docentes y directivos sobre diferentes dimensiones y aspectos que hacen a la educación en la provincia. (Télam)