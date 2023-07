Juan José Pagnotta es un asesino serial que con sólo 23 años mató a tres personas durante robos violentos, incluso se sospecha que también es el responsable del homicidio de su ex cuñado dentro de la cárcel, y por su extrema violencia es conocido como el "Robledo Puch del Siglo XXI". Los crímenes cometidos por Pagnotta se dieron entre 2003 y 2004 en las localidad bonaerenses de Ituzaingó y Castelar durante diferentes asaltos que cometió junto a su banda criminal, denominada "Los Juancitos". El 9 de abril de 2003 en Ituzaingó, el jubilado Eduardo Angiono, de 67 años, fue a la casa de su hija para buscar a su nieto y llevarlo a la escuela. El hombre fue interceptado por una banda de delincuentes, liderada por Pagnotta, quien le apuntó con un arma de fuego en la cabeza y lo obligó a bajar del automóvil. Una vez fuera del rodado, Angiono recibió un balazo en los pies y luego uno en el estómago que le provocó la muerta, mientras los ladrones se llevaron el vehículo. El 1 de mayo del mismo año asesinó a Mario Medina, de 43 años, en una canchita de fútbol del barrio San Alberto de Ituzaingó, donde la víctima celebraba su cumpleaños. De acuerdo al relato de testigos, Medina discutió con un joven durante el partido y este fue a buscar a Pagnotta, con quien regresó para atacar a tiros al operario. El 8 de abril de 2004, durante el inicio de Semana Santa, este criminal cometió el homicidio mas resonante y por el cual terminó arrestado: la víctima fue el comerciante Daniel Bogani, de 53 años. La hija de Bogani, Daniela, salió rumbo a Córdoba con su novio y una pareja amiga, pero como el auto tuvo un desperfecto, pararon en una gomería de Ituzaingó. Pagnotta apareció con una moto, secuestró a la chica y la obligó a regresar a su casa. Al arribar a la vivienda, este homicida saltó la reja de la casa y la obligó a la joven a llamar a su padre mientras la tenía tomada del cuello con un cuchillo. Cuando Bogani salió, Pagnotta le pidió dinero para entregarle a la joven, pero cuando el comerciante intentó defender a su hija, el ladrón le disparó y lo mató, tras lo cual hirió a la chica

En otro ataque que no terminó en crimen, pero estuvo muy cerca -ocurrido el 13 de febrero de 2004 en Libertad, partido bonaerense de Merlo-, Pagnotta asaltó a bordo de una moto a Graciela Lozano, de 46 años, y su hija Mariela Ishikawa, de 20. Como las mujeres se resistieron el múltiple homicida le disparó a la mujer mayor, les robó todas sus pertenencias y escapó pensando que la había asesinado. El 6 de noviembre de 2009, Pagnotta fue condenado a reclusión perpetua por los tres crímenes, en una sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Morón. Dentro de la Unidad 26 de La Plata, se sospecha que "Juancito" fue el autor del crimen, aunque finalmente no se pudo probar su responsabilidad. Pagnotta llegó a la audiencia en que se iba a leer el veredicto con el ojo izquierdo muy lastimado, producto de una fuerte pelea que mantuvo en prisión. "Juancito" recibió el castigo más duro, mientras que su cómplice Gerardo Sebastián Orrego, de 25 años, recibió 16 años de cárcel. Los jueces Mario Gómez, Luis María Andueza y Julio César Báez también lo encontraron responsable de robo agravado por el uso de armas y la participación de un menor de 18 años, privación ilegal de la libertad coactiva agravada, tenencia ilegal de arma de guerra (tres hechos), todos ellos en concurso real. Durante el debate, el fiscal Antonio Ferreras había calificado a Pagnotta como "un asesino serial que no se apiadaba de sus víctimas, que atacaba cada veinte días, tras los robos, siempre había un homicidio" y había solicitado la pena que finalmente se aplicó. Tras el fallo, los familiares de las víctimas insultaron a este criminal, quien respondió con sonrisas. Posteriormente, Pagnotta fue noticia por algunas cuestiones que indignaron a la opinión pública, ya sea por decisiones judiciales o por comportamiento del mismo recluso. El 12 de agosto de 2014, Gabriela Bogani, hermana del comerciante asesinado, escribió en su cuenta de Twitter: "Juan José Pagnotta es el ASESINO serial que mató a mi hermano, le dieron perpetua pero... sale para presenciar un parto". El 17 de julio de 2014 un informe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) señalaba que este criminal era el "asesino serial más odiado de las prisiones" y se pidió el traslado desde la cárcel de Junín, donde estaba alojado, pero los penales de Sierra Chica, Urdampilleta, General Alvear y Bahía Blanca no quisieron aceptarlo

GAM NA