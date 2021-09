Cientos de jóvenes estudiantes eligieron celebrar su día y el comienzo de la primavera en los llamados Bosques de Palermo, Parque 3 de Febrero, a partir del mediodía de este martes, en una jornada que se desarrolló "sin incidencias" y donde primó "disfrutar del día", según confirmó la Agencia de Control Gubernamental.

Si bien la llegada de la primavera comenzó con bajas temperaturas en la ciudad de Buenos Aires, hacia el mediodía el clima más caluroso permitió que cientos de jóvenes disfrutaran de este día al aire libre, aunque algunos estudiantes, como los del colegio Mariano Acosta, eligieron pasar la noche en Parque Chacabuco.

La mayoría de los jóvenes fueron en grupos de entre 4 y 10 personas a partir del mediodía y planearon quedarse hasta las 19.

Varios grupos de jóvenes no tenían barbijo puesto en el parque porque, según explicaron a Télam además "van al colegio juntos todos los días".

MIRÁ TAMBIÉN Promueven sustituir el uso de bolsas de plástico en las panaderías de las Galápagos

Martina Blasco (16) fue a los bosques a pasar el día junto a diez compañeros y compañeras quinto año del colegio Juan XXIII de Ramos Mejía.

"Elegimos este lugar porque es super lindo, vinimos en colectivo, aunque tenemos bastante viaje", dijo Martina a Télam.

"Como vamos juntos al colegio, ahora acá al aire libre no nos ponemos barbijo. Lo que hacemos es no compartir botellas tomando del pico, trajimos vasos, no compartimos mate, usamos alcohol en gel cuando nos bajamos del transporte público. No es como otros años que compartíamos un solo mate", agregó.

Además, contó que el año pasado, por la pandemia no pudieron juntarse a celebrar el día de la primavera.

MIRÁ TAMBIÉN Condenaron a integrante de una comunidad Mbyá de Misiones a 16 años de prisión por abuso sexual

Para pasar la tarde, los distintos grupos de jóvenes también previeron el consumo de gaseosas que sirvieron en vasos individuales, sándwiches para compartir y mates individuales para seguir cuidándose contra el coronavirus, ya que algunos dijeron tener solo una vacuna y otros ninguna.

El entretenimiento central fue la conversación, la música y el futbol. Algunos grupos llevaron pelotas y otros cartas, y hasta guitarra, pero lo que más se valoró fue la compañía, el aire libre y el calor del sol.

Pilar Barreto (17) fue acompañada por nueve compañeras del colegio Parroquial San Justo de La Matanza. Viajaron una hora para ir a los Bosques de Palermo porque "es un parque que está más lindo, más cuidado, y es más tranquilo" que la zona donde viven, dijo a Télam.

"Cada una trajo su mate, vamos a la escuela juntas entonces nos vemos todos los días y es más relajado", explicó Pilar.

Por su parte, en comparación con el año pasado, "este año salimos en un grupo más numeroso".

Otros jóvenes de 16 y 17 años que cursan cuarto año en el colegio Inmaculada Concepción, dijeron a Télam que son del barrio de Almagro, y llegaron a los bosques en bici, colectivo y caminando.

Para ellos lo que cambió en comparación con los festejos de años anteriores es que no comparten mate, y este año optaron por llevar café, por el frío, y tomarlo cada uno con su vaso.

Cuando no tuvieron clases por la pandemia no se vieron muy seguido, y retomaron sus encuentros a partir de septiembre del año pasado, pero lo describieron como "raro" volver a salir y lo más difícil para ellos fue "pasar de estar despiertos hasta las 6 de la mañana, a despertarnos a las 6 de la mañana".

Por último, Franco Staino (19), alumno del último año de un colegio técnico de Ramos Mejía, fue a Palermo con tres amigos y compañeros de cursada y dijo a Télam: "Vinimos a disfrutar del aire libre, de estar afuera" y sobre el festejo del año pasado comentó que fue "un día más estando en casa", concluyó.

Al menos tres unidades móviles de test rápido de antígenos de coronavirus de 10 a 18.30 estuvieron dispuestas por los festejos de primavera en puntos estratégicos de los bosques.

También se previó el refuerzo en personal de seguridad, prevención y limpieza en la zona.

A su vez, Aids Healthcare Foundation (AHF) Argentina junto a otras ONGs promovieron la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) para "disfrutar del sexo de manera segura".

Bajo el lema "Forremos la primavera", repartieron preservativos y realizaron tests rápidos de VIH de forma gratuita y confidencial de 14.30 a 19.30. (Télam)