Jóvenes privados de la libertad en la Unidad 3 San Nicolás mantuvieron una charla virtual con Daniel Frescó, autor del libro "Manu. El Cielo con las Manos", en el marco del proyecto "Encuentro con escritores" que se lleva adelante en cárceles bonaerenses.

Según informó hoy el Servicio Penintenciario Bonaerense (SPB), la charla sobre la vida del basquetbolista Emanuel Ginóbili se dio a través de la plataforma Zoom con personas privadas de libertad de ese establecimiento penal.

El pabellón que fue protagonista del conversatorio fue el de los internos que participan del Programa Integral de Asistencia y Tratamiento de Jóvenes Adultos (PIATJA), quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar reflexiones sobre la biografía del basquetbolista bahiense en base al libro que Frescó les había obsequiado con anterioridad.

La actividad se enmarcó en una propuesta impulsada desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires que busca el desarrollo personal de las personas privadas de libertad a través de la lectura y el análisis de destacadas personalidades.

Frescó, de 61 años, relató su historia profesional y contó cómo, a pesar de no ser periodista deportivo ni especializado en básquet, se interesó en el año 2003 sobre la vida de Ginóbili.

"Una vez estaba pasando por una confitería y vi a un grupo de personas amuchadas frente a un televisor, por curiosidad me acerqué y vi que estaban viendo un partido del seleccionado argentino de básquet lo cual me llamó mucho la atención y a pesar de que no pertenezco al palo del básquet me interesó la figura de Manu", contó.

"Así fue que empecé a investigar sobre su vida y decidí viajar por primera vez a Bahía Blanca donde Manu vivió hasta los 20 años", agregó y expresó que, desde un primer momento, entendió que "la historia de Manu fue una historia de superación".

"De chico nunca ganó nada e incluso nadie le auguraba un gran futuro en el básquet, estudios de crecimiento le vaticinaron que nunca iba a superar el metro ochenta de altura y el día que le dijeron eso fue uno de sus días más triste, pero él nunca se rindió", comentó.

(Télam)