Thiago Leis y Emma Velasco denunciaron a través de sus redes sociales que les negaron el alquiler de un departamento en el barrio porteño de Colegiales cuando informaron a los dueños la identidad de género de Emma, una mujer trans.

"No nos quieren alquilar por la transición de Emma. Siglo XXI", twitteó Leis, de 27 años, junto a una captura de pantalla de la conversación en la que le manifestaron la decisión de los propietarios.

Una vecina que hizo de intermediaria para conseguirles un departamento en alquiler les explicó en un mensaje de WhatsApp que el propietario era "homofóbico" y que a la esposa del hombre, también dueña de la vivienda, "le da lo mismo".

"No se hace por el tema de tu pareja", les escribió la vecina, sobre quien Leis aseguró que solo fue intermediaria y que buscó darles una mano para conseguir alquilar.

Thiago y Emma habían decidido mudarse de Parque Patricios a Colegiales porque allí Leis podría vivir cerca del comité de la Unión Cívica Radical (UCR) en donde milita.

La conversación sobre el alquiler con la pareja propietaria venía bien, aceptaban mascotas y era un precio que consideraban "razonable", pero finalmente desistieron cuando Thiago -a pedido de Emma- les comentó que su pareja era una mujer trans.

Además del acto de discriminación que vivieron, también recibieron críticas en las redes sociales tras el tuit que se hizo viral, aunque también apoyo.

"Lo que no me gusta de todo esto es la cantidad de cosas horribles que he tenido que leer, como que sólo me victimizo o que estoy desviada. No puedo creer que la gente viva en burbujas", dijo Emma, de 23 años, a Télam, quien tuvo que silenciar las notificaciones de su celular para estar más tranquila.

Sobre la situación que vivieron, Thiago envió un mensaje a todas las personas que sean propietarias: "Lo único que queremos es vivir en paz, cumpliendo con todas las reglas".

Desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) sostienen que "nadie puede rechazarte la posibilidad de alquilar justificándose en cuestiones como tu orientación sexual o identidad de género, religión, aspecto físico o color de piel, la conformación de tu grupo familiar, lugar de origen, etc.".

El organismo brinda asistencia gratuita todos los días de 9 a 19 horas; también por teléfono, comunicándose al 168, por WhatsApp al 1164921079 ó 1161853968 y por mail al 0800@inadi.gob.ar.

(Télam)