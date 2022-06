La crisis se había desatado varios meses atrás, pero en octubre de 2021 Jorge Rial y Romina Pereiro decidieron separarse.

Sin embargo, mantuvieron su decisión en secreto hasta principios de este año, cuando los rumores ya eran imposibles de desmentir y, aunque el periodista hasta hace muy pocos días se mostraba optimista con una posible reconciliación, finalmente firmaron los papeles de divorcio. "¿Mi estado civil? Separado.

Bueno, está bien, recién me mensajeé con Romi y sí, efectivamente y lamentablemente, firmamos los papeles de divorcio", contó el periodista en diálogo con Alejandro Castelo, cronista de LAM.

Y destacó: "Lo digo con pena, pero no significa nada. Es un divorcio, pero no se sabe qué va a pasar en el futuro. Era necesario para nuestro bienestar". A principios de junio, Rial fue visto en Madrid junto a Josefina Pouso y, si bien llevaban varias semanas saliendo, no les quedó otra más que hablar del vínculo que los une.

Por un lado, la panelista aseguró que se "estaban conociendo" y que la pasaban bien juntos, pero en su regreso a la Argentina, el periodista fue determinante. "No estoy en plan de ponerme en pareja, Josefina es una amiga, como tantas otras", señaló e hizo hincapié en que no quiere volver a pasar por el altar nunca más y, el paso de los días, no lo hizo cambiar de parecer

"No quiero volver a casarme. No porque sea una mala experiencia, sino porque yo ya no creo en esto. La convivencia mata al amor.

Lo mejor es estar el tiempo que quieras estar juntos... Yo aprendí, no está bien. Me parece que la distancia y estar cuando vos tenés ganas. Dos días, tres días, irse de viaje...", expuso. También se refirió a la situación de Pereiro en Telefe, ya que a horas de anunciar su incorporación a Ariel en su salsa, el programa de Ariel Rodríguez Palacios, la nutricionista quedó afuera del proyecto y según contó Ángel De Brito, se debió a "presiones" que recibió el canal.

Sin embargo, ahora parece que finalmente se sumará al staff

"Se lo merece porque es una gran profesional", manifestó y aseguró que él no tuvo nada que ver con el accionar de la producción. MBC/KDV NA