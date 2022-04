Iván Medina es uno de los chicos beneficiarios de ATR. Alumno de 6° año de la Escuela Secundaria N° 6, de Bartolomé Bavio, localidad ubicada en el partido de Magdalena, tuvo problemas durante la pandemia con algunas materias que cursaba.Recién a partir del restablecimiento de la presencialidad, volvió al colegio a participar de ese programa bonaerense, orientado a la revinculación escolar y reforzamiento de contenidos.

"Iba todos los días con Marcelo, un profesor de Literatura, e Isaías, de Naturales. De a poco fui haciendo todas las tareas pendientes. Me tuve que sentar a estudiar y ellos me ayudaron un montón en los conocimientos que no adquirí en la pandemia", narró Iván a Télam. Y especificó que, con el tiempo, se puso al día con todos los deberes.

Pero la labor de los docentes ATR fue más allá: incentivaron y acompañaron a Iván en la redacción y corrección de sus poesías. "Escribo poemas de amor, de desamor, de lo que siento. Hace rato que lo hago, pero gracias a Marcelo pude pulir la técnica y ahora quiero editar un libro", reconoció el joven, quien agregó: "me saqué 'trayectoria escolar avanzada' en todas las materias el año pasado y pude pasar al último año.

Otra alumna de 6°, Mía Spabilero, subrayó que por no contar con computadora, durante la cuarentena no logró entregar los trabajos prácticos y, luego, cuando comenzaron las clases presenciales, participó del ATR "para poder terminar" las clases.

"Hice todo 4° y todo 5° el año pasado. Me dieron trabajos prácticos, los profes me ayudaron a ir estudiando. En diciembre rendí 11 materias de 4°, y en febrero 12 de 5°. Me re puse las pilas. Había estado dos años y medio sin ir a la escuela", admitió.

Sostuvo que en la cuarentena dejó de verse "con todo el mundo" porque no tenía cómo comunicarse y celebró haber podido "volver y terminar sexto" con sus amigos. En ese marco, la joven adelantó: "Ya estamos organizando la cena de fin de año para cuando nos entreguen los diplomas. Les debo todo a los profesores, que me ayudaron mucho a pasar". (Télam)